Gündem Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali
İSTANBUL

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’

Doğal güzellikleri, kültürel geçmişi ve tarihi dokusu ile İstanbul’un yanıbaşındaki cenneti Şile, 1 – 7 Ağustos tarihleri arasında 33. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Bezi'ni en iyi şekilde tanıtabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’
Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali

İsmini 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, yerel halkın en önemli kültürü olan dokuma ürünü Şile Bezi’nden alan, Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde 7 gün boyunca birbirinden farklı panel, söyleşi, konser ve etkinlikler düzenlenecek. “Şile Bezi”nin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleştirilen, farklı ülkelere, kültürlere el sanatı değerlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları da ağırlamaya hazırlanıyor. Çok sayıda panel, söyleşi, atölye ve gösterilerin gerçekleşeceği festival boyunca; Mazhar Alanson, Bora Duran, Uğur Arslan, Haluk Levent, Simge ve Cengiz Kurtoğlu & Taksim Trio sahne alacak.

Geçen iki yılda pandemi sebebiyle yapılamayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve sanat Festivali’ni bu sene gerçekleştirmekten ötürü büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Festival programımızla, Şile Bezi'mizi ve ilçemizin kültürel ve doğal güzelliklerini yeniden keşfetme imkânı sunacağız. Uluslararası Şile Bezi Festivali, taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul'un en eski festivallerinden biri olarak da ayrı bir öneme sahip. Şile'mizin en önemli simgesi, ilçemizin dünyayı açılan kapısı Şile Bezi'ni tanıtabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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