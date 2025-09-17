Uluslararası yatırımcıdan Vakıfbank hisselerine büyük ilgi

Vakıfbank’ta dev işlem
Türkiye Varlık Fonu, VakıfBank'ta bulunan paylarından 152 milyon liralık nominal değere sahip kısmın yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. Vakıfbank'ın hisse satışı pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4 milyar 114 milyon 640 bin TL karşılığında yapıldı. Yabancı yatırımcıların "Project New Dawn" adını verdikleri ve "Yeni Bir Şafak" anlamına gelen pay satış işlemi başarıyla tamamlanması Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi oldu.
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ta bulunan paylarından 152 milyon lira nominal değere sahip kısmın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53'üne tekabül eden hisse satışı için Merill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildi.
TVF tarafından yapılan açıklamada, talep toplama işlemi sonucunda Vakıfbank'ın hisse satışının pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4 milyar 114 milyon 640 bin TL karşılığında olduğu belirtildi. Yabancı yatırımcıların
"Project New Dawn" adını verdikleri ve "Yeni Bir Şafak" anlamına gelen pay satış işleminin başarıyla tamamlanması Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi oldu.
TVF ana pay sahibi olmaya devam edecek
Türkiye Varlık Fonu açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 19 Eylül 2025 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlemin kapanışını takiben,
Türkiye Varlık Fonu’nun Vakıfbank’taki doğrudan pay sahipliği yüzde 73,26 olacak, Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ın ana pay sahibi olmaya devam edecektir.
