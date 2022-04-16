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POLİTİKA

Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi

Ümit Özdağ, hem anketlerde hem de sahada yaptığı ziyaretlerde Mansur Yavaş'ın adaylığının istendiğini gördüğü için bu daveti yaptıklarını söyledi. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ''tehlikeli bir siyasetçi'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlunu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi. Bu çıkış Türkiye'nin gündemine oturdu. Siyasi parti liderleri peş peşe açıklamalar yaptı. Mansur Yavaş ise kendisine böyle bir durumun iletilmediğini ve aday olmayacağını söylemişti.

'İmamoğlu'nun 3 katı oy alıyor'

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın neden aday olması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

Halk bunu ortaya koyuyor. Birçok anket yapıldı. Benim de en ufak bir politik ilişkisi olmayan isimler de bu anketleri yaptı. Halk bunu istiyor. İmamoğlu'nun 3 katı oy alıyor. Göreve davet etmeden önce, kendisiyle bir görüşmemiz olmadı. Sahada gördüğümüz Mansur Bey'e yönelik talebi Türk milletiyle paylaştık, Mansur Bey'i göreve davet ettik.

Ekrem İmamoğlu tehlikeli bir siyasetçi

Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na yönelik de açıklamalarda bulundu.

"Biz Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyoruz" diyen Ümit Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'nun tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır'da ayrı konuşuyor, Edirne'de ayrı konuşuyor." dedi.

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