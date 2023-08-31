Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Haddini aştı bunun belli sonuçları olacak

Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ
Söz konusu açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesinde gizli protokol imzaladığı ve üç bakanlık ile MİT Başkanlığını vadettiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı rahatsız etti.
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Özdağ açıklamasında şunları söyledi:
"CHP'ye Atatürk'ü hatırlattık"
Zafer Partisi tavrıyla CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır.
Bazıları diyor ya nasıl 1924 Anayasa'sını nasıl CHP'den istersiniz. Çünkü O CHP 21 Anayasası'na imza attı da onun için çünkü güvenmedik."
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan 'gizli' protokol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimler sonrasında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söylemişti. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisi olacağını ifade etmişti.