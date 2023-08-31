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Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Haddini aştı bunun belli sonuçları olacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim yenilgisini 'ulusalcılara' bağlayan ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. CHP liderinin, 'aşırı milliyetçi' ifadesinden rahatsız olan Özdağ, "Zafer Partisi'ne çok ağır ve haddi aşan ithamlarda bulundu. Bu durumdan kırgınız. Bunun belirli sonuçları muhakkak olacak." ifadelerini kullandı.

21:12 . 31/08/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ

Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı çifte yenilgiye ilişkin yaptığı açıklamada, bozgunu 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' mal etti. CHP lideri, "Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı.
Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti.
Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir." dedi.

Söz konusu açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesinde gizli protokol imzaladığı ve üç bakanlık ile MİT Başkanlığını vadettiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı rahatsız etti.



Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Haddini aştı bunun belli sonuçları olacak

Gazeteci Bahar Feyzan'a açıklamalarda bulunana Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. CHP liderinin, 'aşırı milliyetçi' ifadesinden rahatsız olan Özdağ,
"Zafer Partisi'ne çok ağır ve haddi aşan ithamlarda bulundu. Bu durumdan kırgınız. Bunun belirli sonuçları muhakkak olacak."
ifadelerini kullandı.

CHP'ye 'gayrimeşru' tepkisi: Hadi canım hadi

Özdağ açıklamasında şunları söyledi:

"Altılı masadaki seçilemeyecek partilere milletvekili dağıtan, Meral Akşener masaya "kumar masası" diyerek hakaret ettiği halde bu iyilikleri yapan
Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi ikinci turda yüzde 40'lara düşmesini engelleyip
yüzde 48'lere çıkartmışken
oyunu hiçbir şey istemeden Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini talep ederek kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlığın altına imza attığı halde neden kamuoyu önünde "Bunu açıklamamalıydık" şeklinde bir tavır içerisine girer bunu da anlamıyorum. Bu sebeple de Kılıçdaroğlu'na kırgınım.
Şöyle mi yani Altılı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım hadi canım.

"CHP'ye Atatürk'ü hatırlattık"

Zafer Partisi tavrıyla CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır.

Bazıları diyor ya nasıl 1924 Anayasa'sını nasıl CHP'den istersiniz. Çünkü O CHP 21 Anayasası'na imza attı da onun için çünkü güvenmedik."

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan 'gizli' protokol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimler sonrasında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söylemişti. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisi olacağını ifade etmişti.


Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemişti. Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlara ilişkin "Akıl alır gibi değil." tepkisini gösterdi.


#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Zafer Partisi
#Seçim
36 dakika önce
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