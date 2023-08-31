Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Haddini aştı bunun belli sonuçları olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı çifte yenilgiye ilişkin yaptığı açıklamada, bozgunu 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' mal etti. CHP lideri, "Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı.

Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti.