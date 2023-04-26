Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi Devlet Üstün Hizmet Fedakârlık Madalyası’yla ödüllendirildi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili “Ümraniye Belediyesi olarak depremlerin hemen ardından birçok personel ve ekipmanımızı bölgeye sevk ettik. Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi’miz günlerce enkaz kaldırma çalışmalarında fedakârca görev yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen bu madalya bizim için çok kıymetli. Allah bir daha bizlere böyle acı felaketler yaşatmasın. Ümraniye Belediyesi olarak her zaman devletimize ve milletimize hizmet için hazırız. Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi’miz geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşamış olduğumuz yangın ve sel felaketlerinde de önemli hizmetlerde bulunmuştu. Tüm ekip arkadaşlarımızı cesaret, fedakârlık ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum” ded