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Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi Devlet Üstün Hizmet Fedakârlık Madalyası’yla ödüllendirildi

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Amiri Ayhan Hayta’ya Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı verildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da ödül için “Ümraniye Belediyesi olarak her zaman devletimize ve milletimize hizmet için hazırız” dedi.

Haber Merkezi
12:46 . 26/04/2023 Çarşamba
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Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi Devlet Üstün Hizmet Fedakârlık Madalyası’yla ödüllendirildi

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi Devlet Üstün Hizmet Fedakârlık Madalyası’yla ödüllendirildi

Ümraniye Belediyesi Sivil Arama Kurtarma Ekibi, 6 Şubat’ta yaşanan ve 50 binden fazla vatandaşın kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ulaşan ilk ekiplerden oldu. Tam donanımlı ekipmanlarla deprem bölgesindeki çalışmalara katılan ekip, yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda 24 kişiyi enkaz altından canlı olarak kurtardı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplere Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı Tevcih Töreni’nde, Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Amiri Ayhan Hayta’ya da ekibine temsilen madalya verildi. Hayta, madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Arama kurtarma ekibinin diğer üyelerine de ödüllerinin daha sonra İstanbul Valiliği tarafından verileceği kaydedildi.

“Tevdi edilen bu madalya bizim için çok kıymetli”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili “Ümraniye Belediyesi olarak depremlerin hemen ardından birçok personel ve ekipmanımızı bölgeye sevk ettik. Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi’miz günlerce enkaz kaldırma çalışmalarında fedakârca görev yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen bu madalya bizim için çok kıymetli. Allah bir daha bizlere böyle acı felaketler yaşatmasın. Ümraniye Belediyesi olarak her zaman devletimize ve milletimize hizmet için hazırız. Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi’miz geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşamış olduğumuz yangın ve sel felaketlerinde de önemli hizmetlerde bulunmuştu. Tüm ekip arkadaşlarımızı cesaret, fedakârlık ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum” ded

#ümraniye
#sivil savunma
#ödül
37 dakika önce
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