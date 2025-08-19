Ümraniye'de sokak ortasında eşini satırla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 17 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S. iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Nıgına Sattarova ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ümit S. sokak ortasında eşi Nıgına Sattarova'nın satırla boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Sattarova hayatını kaybederken eşi Ümit S. ve ona yardım ettiği iddia edilen Urinboy B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ümit S.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Eşiyle aralarında kıskançlık yüzünden daha önceden de tartışmalar yaşandığını anlatan Ümit S.'nin olay günü konuşmak için eşini beklediğini söylediği belirtildi. Olay günü bu konuyu eşiyle tekrar konuşmak istediğini anlatan Ümit S.'nin eşinin kendisini terslediğini bu nedenle bir anda kendisini kaybettiğini anlattığı öğrenildi. Ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını anlatan Ümit S. “Ne yaptığımı fark ettiğimde oradan kaçtım" dediği belirtildi.