Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ümraniye'de sokak ortasında eşini satırla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Ümraniye'de sokak ortasında eşini satırla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

14:0819/08/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ümraniye'de sokak ortasında eşini satırla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Ümraniye'de sokak ortasında eşini satırla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova'yı, sokak ortasında satırla öldürdükten sonra gözaltına alınan Ümit S. ve olayın ardından telefonla görüştüğü Urinboy B., adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Ümit S., "Onu kıskanıyordum. Olay günü konuşmak için bekledim, aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim" dediği öğrenilirken olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S. iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Nıgına Sattarova ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ümit S. sokak ortasında eşi Nıgına Sattarova'nın satırla boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Sattarova hayatını kaybederken eşi Ümit S. ve ona yardım ettiği iddia edilen Urinboy B., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Suçunu itiraf etti


Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ümit S.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Eşiyle aralarında kıskançlık yüzünden daha önceden de tartışmalar yaşandığını anlatan Ümit S.'nin olay günü konuşmak için eşini beklediğini söylediği belirtildi. Olay günü bu konuyu eşiyle tekrar konuşmak istediğini anlatan Ümit S.'nin eşinin kendisini terslediğini bu nedenle bir anda kendisini kaybettiğini anlattığı öğrenildi. Ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını anlatan Ümit S. “Ne yaptığımı fark ettiğimde oradan kaçtım" dediği belirtildi.


Yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı


Öte yandan polis Ümit S.'nin eşini sokakta beklerken görüldüğü güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelinin yol kenarında bir süre beklediği daha sonra kamera görüş açısında olmayan eşini görünce peşinden yürümeye başladığı görüldü. Bir başka kamera görüntüsünde ise öldürülen Nıgına Sattarova'nın evine doğru yürüdüğü cinayet işleyen Ümit S.'nin ise hızla kaçtığı tespit edildi.


Sevk edildiler


Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ümit S. ve Urinboy B. adliyeye sevk edildi.




#Nıgına Sattarova
#Ümit S.
#Cinayet
#Ölüm
#Ümraniye
#Özbekistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Güncel akaryakıt fiyatları 19 Ağustos 2025 || Bugün benzine ve motorine (mazota) indirim ya da zam var mı?