Ümraniye’nin iyilik eli Onikişubat’a uzandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Ümraniye Belediyesi tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde seferber oldu. Yaşanan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

İstanbul’da üretimi yapılan konteynerlerin iç tefrişatını tamamlayan Ümraniye Belediyesi ekipleri daha sonra kardeş şehir Onikişubat’ta 512 ailenin barınabileceği bir kent inşa etti. Her biri 21 metrekare olan ve 512 ev bulunan konteyner kent; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi birçok sosyal donatıyla vatandaşların hizmetine açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı konteyner kentte depremzedelerle birlikte Ümraniye Belediyesi iftar çadırında orucunu açmıştı.

BİR EVDEN FARKSIZ

İmalatı özel olarak yapılan konteynerlerin her biri 21 metrekareden oluşuyor. 7-8 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabileceği şekilde tasarlanan evler; 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşuyor. TSE-CE belgeli malzemelerden yapılan konteyner evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor. Konteyner şehir bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldı. Koltuğundan diş fırçasına, masasından halısına kadar her türlü

ihtiyacın düşünüldü.

KONTEYNER KENTTE RAMAZAN ÇADIRI

Ümraniye Belediyesi, bu Ramazan iftar sofralarını kardeş afet şehri olan Kahramanmaraş Onikişubat’ta kurdu. Ramazan boyunca her gün 10 bin kişiyi, gönül sofralarında ağırlayan Ümraniye Belediyesi, iftardaki etkinliklerle afetzedelere dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor. Ramazanın bereketini afetzede vatandaşlarla paylaşan Ümraniye Belediyesi Onikişubat’ta kurduğu yaşam merkezinde ise her gün 7 bin kişi orucunu açıyor. Ayrıca ilçe genelinde kurulan iki merkezde de 3 bin kişilik iftar yemeği dağıtılırken oruç tutamayanlar için de gün boyu yemek ikramı devam ediyor.

37 ARAÇLA DEPREM BÖLGESİNDE

Ümraniye Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor. Belediyeye ait 37 araç, 4 şehirde hizmet veriyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa’da Ümraniye Belediyesi’ne ait olan 37 araç görev yapıyor. Çöp kamyonu, süpürge aracı, ekskavatör, binek araç, dorse, JCB, bobcat, ikram aracı, mini kato, çift kabin araç, minibüs, kombine, TIR-çekici, anons aracı ve etkinlik TIR’ı gibi araçlar; enkaz kaldırma, temizlik, ikram ve ulaşım gibi alanlarda hizmet veriyor.

HAYAT NORMALE DÖNÜNCEYE KADAR

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu yıl buruk bir Ramazan idrak ediyoruz. Yaşadığımız deprem ve kayıplarımız canımızı çok yaktı. Depremin hemen ardından bölgeye birçok ekipman ve personelimizi sevk ettik. Arkadaşlarımız 6 Şubat’tan bu yana büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki hayat normale dönünceye kadar sahadaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİYE İFTAR

Bu seneki Ramazan organizasyonlarının tümünü kardeş şehir Onikişubat’a kaydırdıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, “İlk iftarımızı da depremzede kardeşlerimizle birlikte Ümraniye Belediyesi Onikişubat Yaşam Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşirdik. Ramazan boyunca Onikişubat’ın üç noktasında 10 bin kişiye iftar sofrası kurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Rabbim hepimize Ramazan’ın feyzinden en iyi şekilde istifade etmeyi nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK TIR’I ÇOCUKLAR İÇİN BÖLGEDE

İftarların yanı sıra kültürel etkinlikler de hem Onikişubat’ta kurulan sahne ile hem de etkinlik TIR’ı ile bölge halkıyla buluşuyor. Çocuklar etkinlik TIR’ı sayesinde; Karagöz Hacivat, palyaço, sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunlarıyla gönüllerince eğlenirken, kurulan etkinlik çadırında da ramazanın ruhuna uygun programlar düzenleniyor.

GÖNÜLDEN GÖNÜLE SOSYAL MARKET

Ümraniye Belediyesi tarafından Onikişubat’taki konteyner şehirde yaşayan depremzede ailelere yardım amacıyla bir sosyal market projesi hayata geçirildi. Konteyner evlerde kalan 500 depremzede aile, kurulan sosyal marketten ücretsiz olarak her ay alışverişlerini yapabiliyor. Depremzede vatandaşlar, hane nüfusuna göre belirlenen miktarlar üzerinden her ay marketten kuru bakliyat, et, süt, peynir, yumurta ve çeşitli gıda ürünleri tedarik edebilecek. Marketten alışveriş yapacak olan 500 depremzede aile ayrıca Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinde kurulan aşevinde yemeklerini de yiyebilecekler.







