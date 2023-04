Ümraniye’nin iyilik eli Onikişubat’a uzandı

İstanbul’da üretimi yapılan konteynerlerin iç tefrişatını tamamlayan Ümraniye Belediyesi ekipleri daha sonra kardeş şehir Onikişubat’ta 512 ailenin barınabileceği bir kent inşa etti. Her biri 21 metrekare olan ve 512 ev bulunan konteyner kent; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi birçok sosyal donatıyla vatandaşların hizmetine açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı konteyner kentte depremzedelerle birlikte Ümraniye Belediyesi iftar çadırında orucunu açmıştı.

İmalatı özel olarak yapılan konteynerlerin her biri 21 metrekareden oluşuyor. 7-8 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabileceği şekilde tasarlanan evler; 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşuyor. TSE-CE belgeli malzemelerden yapılan konteyner evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor. Konteyner şehir bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldı. Koltuğundan diş fırçasına, masasından halısına kadar her türlü

Ümraniye Belediyesi, bu Ramazan iftar sofralarını kardeş afet şehri olan Kahramanmaraş Onikişubat’ta kurdu. Ramazan boyunca her gün 10 bin kişiyi, gönül sofralarında ağırlayan Ümraniye Belediyesi, iftardaki etkinliklerle afetzedelere dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor. Ramazanın bereketini afetzede vatandaşlarla paylaşan Ümraniye Belediyesi Onikişubat’ta kurduğu yaşam merkezinde ise her gün 7 bin kişi orucunu açıyor. Ayrıca ilçe genelinde kurulan iki merkezde de 3 bin kişilik iftar yemeği dağıtılırken oruç tutamayanlar için de gün boyu yemek ikramı devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Onikişubat’taki konteyner şehirde yaşayan depremzede ailelere yardım amacıyla bir sosyal market projesi hayata geçirildi. Konteyner evlerde kalan 500 depremzede aile, kurulan sosyal marketten ücretsiz olarak her ay alışverişlerini yapabiliyor. Depremzede vatandaşlar, hane nüfusuna göre belirlenen miktarlar üzerinden her ay marketten kuru bakliyat, et, süt, peynir, yumurta ve çeşitli gıda ürünleri tedarik edebilecek. Marketten alışveriş yapacak olan 500 depremzede aile ayrıca Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinde kurulan aşevinde yemeklerini de yiyebilecekler.