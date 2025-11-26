Yeni Şafak
Üniversitede rehine krizi: Özel harekat bölgede okulun etrafı boşaltıldı

12:4326/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
DHA
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı kişi, memuru rehin aldı; polis ikna etmeye çalışıyor

Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı kişi, memuru rehin aldı. Polis ikna etmeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.



POLİSİN İKNA ÇABALARI DEVAM EDİYOR


Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.



