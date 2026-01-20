Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ'ın da olduğu 7 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bilal Hacı ve Mehmet Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Ünlüler soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken; Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim kurulu üyesi İbrahim Barut, Huzur Giyim şirket sahibi Abdullah Gençal, Hürriyet gazetesi köşe yazarı Mehmet Üstündağ ve Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
ÜNLÜ MAGAZİN YAZARI GÖZALTINDA
BİLAL HANCI DA ARALARINDA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
Bilal HANCİ (Sosyal medya fenomeni)
Mehmet ÜSTÜNDAĞ (Hürriyet gazetesi köşe yazarı)
-Abdullah GENÇAL(Huzur Giyim şirket sahibi)
-İbrahim BARUT(Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim kurulu üyesi)