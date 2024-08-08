Urla Belediye Başkanı CHP'deki rant yarışını açık açık itiraf etti: Bunun için aday oldular

"Urla'yı sevdikleri ve Urla aşkıyla yanıp tutuştukları için… Şöyle söyleyeyim Ümit Bey, Çeşme, Seferihisar, Karaburun, Narlıdere ve Balçova'nın toplamı, Urla'daki 53 aday adayı etmiyor. Urla, denize kıyısı ve geniş ormanlarıyla seviliyor. Arsa fiyatlarının yüksek olduğu bu bölgede herkes burada olmak istiyor. Hepsine teşekkür etmek istiyorum."