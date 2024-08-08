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Urla Belediye Başkanı CHP'deki rant yarışını açık açık itiraf etti: Bunun için aday oldular

CHP'li Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan yerel seçimlerde partisinden 53 kişinin belediye başkan aday adayı olması ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Urla'daki emlakçı sayısının bakkal sayısını geçtiğini belirten Balkan ilçedeki yüksek rant potansiyeli nedeniyle bu kadar fazla aday adayı çıktığını iddia etti.

11:33 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:34 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan
Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan
İzmir'in CHP'li Urla Belediye Başkanı
Selçuk Balkan
, Belediye Meclis toplantısındaki konuşmasında partisinden 53 kişinin yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmasının ilçedeki yüksek rant potansiyeli nedeniyle olduğunu savundu.

Belediye meclis toplantısında söz alan AK Partili üye Ertuğrul Apak,
"Urla'da konut fiyatları çok yüksek, rant merkezi olduk. Bu duruma çözüm bulabilir miyiz?"
diye sordu.


"Rant açısından çok değerli"


Toplantıya başkanlık eden Balkan şunları söyledi;
"Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Urla'da emlakçı sayısının bakkal sayısından fazla olması, buranın rant açısından ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Urla'da 53 aday adayının çıkmasının nedeni de budur."

Bu sözlerin ardından AK Partili Meclis Üyesi Ümit Arslan, "Başkanım, 53 aday adayınız rant için mi başvurdu?" diye sordu.


"Herkes burada olmak istiyor"


Selçuk Balkan ise şu yanıt verdi:
"Urla'yı sevdikleri ve Urla aşkıyla yanıp tutuştukları için… Şöyle söyleyeyim Ümit Bey, Çeşme, Seferihisar, Karaburun, Narlıdere ve Balçova'nın toplamı, Urla'daki 53 aday adayı etmiyor. Urla, denize kıyısı ve geniş ormanlarıyla seviliyor. Arsa fiyatlarının yüksek olduğu bu bölgede herkes burada olmak istiyor. Hepsine teşekkür etmek istiyorum."

Balkan'ın "rant için aday adayı oldular" açıklaması kent gündeminde büyük yankı uyandırdı. Skandal olarak nitelendirilen bu açıklamaya parti içinde nasıl bir tepki verileceği merak konusu oldu.




#İzmir
#CHP
#Urla
#belediye
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