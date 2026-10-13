Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda tünelde patlama: Yolculara 'Vagonlardan uzak durun' çağrısı yapıldı
09:03, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:09, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
M5 Üsküdar Çekmeköy
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunun Ihlamurkuyu durağında tünelde meydana gelen iki patlama ve yoğun duman nedeniyle seferler durduruldu. Yolcular tahliye edilirken, yaklaşık 45 dakikadır bekleyiş sürüyor. Ekiplerin olaya müdahalesi devam ediyor.
M5 Üsküdar- Sultanbeyli metrosundaki tünelde teknik arızadan dolayı iki defa patlama oldu yoğun duman sonrası seferler durduruldu ve yolcular metrodan indirildi.
Güvenlik tarafından 'Vagonlardan uzak durun' çağrısı yapıldı.
Ihlamurkuyu durağında yaşanan olayda yolcular 45 dakikadır bekletiliyor, olayla ilgili müdahale devam ediyor.
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