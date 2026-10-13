10:28, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:50, 13/10/2026, Salı
Üsküdar-Sultanbeyli Metrosunda patlama anı
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu. Patlama anı kameraya böyle yansıdı.
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunun Ihlamurkuyu durağında tünelde meydana gelen iki patlama ve yoğun duman nedeniyle seferler durduruldu. Yolcular tahliye edilirken, yaklaşık 45 dakikadır bekleyiş sürüyor. Ekiplerin olaya müdahalesi devam ediyor.
M5 Üsküdar- Sultanbeyli metrosundaki tünelde teknik arızadan dolayı iki defa patlama oldu yoğun duman sonrası seferler durduruldu ve yolcular metrodan indirildi.
Güvenlik tarafından 'Vagonlardan uzak durun' çağrısı yapıldı.
Ihlamurkuyu durağında yaşanan olayda yolcular 45 dakikadır bekletiliyor, olayla ilgili müdahale devam ediyor.