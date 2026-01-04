Uyuşturucudan alındı jetten çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturması kapsamında tutuklanan internet ünlüsü Rabia Karaca’nın, ismi İBB soruşturmasından çıktı. Karaca’nın İmamoğlu'nun yol arkadaşlarıyla 2 kez aynı jette seyahat ettiği tespit edildi.

2 FİRARİ VE KASALAR VAR

Soruşturma kapsamında elde edilen uçuş bilgilerine göre Rabia Karaca’nın olduğu ilk seyahat 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Seyahatte Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal, Rabia Karaca, N.B., S.G., A.S. ve M.E.’de katıldı. İBB soruşturmasında firari olan İbrahim Bülbüllü ile Hakan Karanis’in yanı sıra İmamoğlu’nun kasaları Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın da yer alması dikkat çekti. İkinci seyahat ise 28 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. Bu seyahat sırasında Karaca’nın yanı sıra jette Murat Gülibrahimoğlu, Z.Y. ile İ.H. Ö. yer aldı.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Karaca, yolsuzluk soruşturmasında jetlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Hayatımda hiçbir siyasetçi tanımadım, bahsi geçen siyasetçiyle hiçbir ilişkim ve ilişiğim yok. Ben onu hayatımda yüz yüze bile görmedim” demişti. 28 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin 12'siyle birlikte tutuklandı.







