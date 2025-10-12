Vakıf gelirleri vakıflarda kalacak

AK Parti tarafından hazırlanan ve içinde Vakıflar Kanunu’nda değişikliklerin de bulunduğu 19 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Teklif kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki mazbut vakıfların gelirlerinin artırılması ve kira sürelerinin uzatılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan mazbut vakıfların, faal oldukları dönemde oluşturdukları kültür varlıkları ile bu varlıklardan elde edilen kira gelirleri ve bu gelirlerle kurulan işletme, müessese ve diğer gelirler doğrudan ait oldukları vakıflara devredilecek. Geçmişte bir vakfa ait olup da vakıf yöneticisi, kurucu kişi, aile ya da kurumun varisi kalmadığı için Hazine, özel idare veya yerel yönetimlere devredilen kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, bu varlıkların ilgili mazbut vakıflara devri sağlanacak.
KİRA SÜRESİ UZUYOR
Teklifle; Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazları rayiç bedelinden düşük olmaması koşuluyla doğrudan kiraya verilebilecek. Düşük kira bedelli taşınmazlar ile bakımı öncelenerek kiralanan taşınmazlarda noter tasdiki aranmasından kaynaklı zorlukların giderilmesi için belirli bedelin altındaki kiralamalarda noter tasdiki aranmayacak. Vakıf taşınmazlarının azami kira süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılarak borçlar kanunu düzenlemelerine uyum sağlanacak.
Gelibolu batıkları da turizme açılacak
- Öte yandan teklifle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın sorumluluk alanındaki tarihi alanların korunması ve geliştirilmesinde uyulacak esaslarda düzenlenmelere gidilecek. Tarihi alanların tek elden ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi yetkisi Koruma Komisyonu’na verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişilerin Koruma Komisyonu kararlarına uyma zorunluluğu getirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda askeri bölge ile alan başkanlığına ait bölgelerden doğan sorun giderilecek ve deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Tarihi Alan sınırları içerisine alınacak. Alanın arkeolojik, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak ilgili kurumların görüşü, Başkanlığın teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan sınırları genişletilebilecek.