Vakıf gelirleri vakıflarda kalacak

Teklif kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki mazbut vakıfların gelirlerinin artırılması ve kira sürelerinin uzatılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan mazbut vakıfların, faal oldukları dönemde oluşturdukları kültür varlıkları ile bu varlıklardan elde edilen kira gelirleri ve bu gelirlerle kurulan işletme, müessese ve diğer gelirler doğrudan ait oldukları vakıflara devredilecek. Geçmişte bir vakfa ait olup da vakıf yöneticisi, kurucu kişi, aile ya da kurumun varisi kalmadığı için Hazine, özel idare veya yerel yönetimlere devredilen kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, bu varlıkların ilgili mazbut vakıflara devri sağlanacak.