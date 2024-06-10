Valilik tarih verip kararı duyurdu: Edirne'de ormanlara girişler yasaklandı

Edirne'de 15'inci yüzyıldan 20'inci yüzyılın başlarına kadar hizmet veren Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nde tedavi gören akıl hastalarının, külliyenin yanında oluşturulan 'Deliler Mezarlığı'na defnedildiği belirlendi. Edirneli sağlık tarihi araştırmacısı Ayşenur Bayatlı, mezarlığın zamanla çevresel faktörlere bağlı olarak yok olduğuna dikkat çekip, "20'nci yüzyılın başlarından sonra artık modern hastaneler yapılmaya başladıktan sonra Külliye önemini kaybediyor ve burası da işlevselliğini yitiriyor. Zamanla da hem bu sebeple, hem de nehirdeki taşkınlardan dolayı mezar taşları yerinden oynuyor, kayıyor ve kayboluyor, bu alan yok oluyor. Günümüzde sadece bu şekilde varlığını biliyoruz" dedi.