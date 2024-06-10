|
Gündem

Valilik tarih verip kararı duyurdu: Edirne'de ormanlara girişler yasaklandı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangınlarına karşı tedbirler de alınmaya başlandı. Bu kapsamda uygulanan 'ormanlara giriş yasağı'nı son olarak hayata geçiren il ise Edirne oldu. Edirne Valiliği, bugünden itibaren 15 Ekim'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

20:51 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
Edirne'de ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.
Edirne'de ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

Edirne Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler, bugünden itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artışların ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran 2024-15 Ekim 2024 tarihleri arasında kısıtlandığı bildirildi.

Spor, yürüyüş gibi faaliyetler de yasaklandı

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu. Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak ise yasaklandı.

Öte yandan her türlü anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Düğünlerde havai fişek kullanımı da yasaklandı

Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerde gerçekleştirilecek düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlar hakkında ise ‘6831 sayılı orman kanunu', ‘Türk ceza kanunu' ve ‘Kabahatler kanunu' uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.


'Deliler Mezarlığı' kayıp: Sultan 2'nci Bayezid tarafından yaptırılmıştı

Edirne'de 15'inci yüzyıldan 20'inci yüzyılın başlarına kadar hizmet veren Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nde tedavi gören akıl hastalarının, külliyenin yanında oluşturulan 'Deliler Mezarlığı'na defnedildiği belirlendi. Edirneli sağlık tarihi araştırmacısı Ayşenur Bayatlı, mezarlığın zamanla çevresel faktörlere bağlı olarak yok olduğuna dikkat çekip, "20'nci yüzyılın başlarından sonra artık modern hastaneler yapılmaya başladıktan sonra Külliye önemini kaybediyor ve burası da işlevselliğini yitiriyor. Zamanla da hem bu sebeple, hem de nehirdeki taşkınlardan dolayı mezar taşları yerinden oynuyor, kayıyor ve kayboluyor, bu alan yok oluyor. Günümüzde sadece bu şekilde varlığını biliyoruz" dedi.


#Ormanlık Alanlar
#Yasak
#Edirne
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024