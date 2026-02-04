Valilikler duyurdu: Depremin yıl dönümünde 4 ilde eğitime ara verilecek

Valilikler 6 Şubat'ta eğitime ara verileceğini açıkladı
“Asrın felaketi” olarak hafızalara kazınan ve 50 binden fazla can kaybına yol açan 6 Şubat depremleri, üçüncü yılında da anma etkinlikleri düzenleniyor. Depremlerin yıl dönümü dolayısıyla 6 Şubat’ta 4 ilde eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.
Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’da düzenlenecek anma programları nedeniyle eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Valiliğin açıklamasında anma programları ile kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınmak kaydıyla aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Adıyaman Valiliği, anma etkinlikleri süresince oluşabilecek yoğunluklara karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada kabir ziyaretleri ve diğer etkinlikler gereği 1 gün eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edilerek,
“6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyareti ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2016 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar da 6 Şubat 2016 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır”
denildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Osmaniye Valiliği, oluşabilecek yoğun trafik nedeniyle eğitime bir ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada,
"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla, ilimizde anma programları düzenlenecektir. Deprem şehitlerimizi anma programları, taziye ziyaretleri ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve katılım ihtiyacı göz önünde bulundurularak; Osmaniye il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Anma etkinlikleri kapsamında, hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması (sağlık, ulaşım, asayiş ve güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması) kaydıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerine yer verildi.
Kahramanmaraş Valiliği, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat’ta eğitim-öğretime 1 gün ara verileceğini ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayılacağını açıkladı.Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada,
"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır"
denildi.
