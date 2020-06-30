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Gündem Van Gölünde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan aramada 5 kişinin cesedine ulaşıldı
VAN

Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan aramada 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Van Gölü’nde cesetler bulundu.
Van Gölü’nde cesetler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulandı.

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