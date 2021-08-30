İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü

Yüksekova-İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.

DHA

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Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

DHA

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Yüksekova-İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı. Bölgede yaşa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da yapıldı.





Güvenlik güçleri sınır hattında 7/24 nöbet görev yaparken, kaçak geçişlerin olduğu bölgelere sürekli devriye atılıyor.