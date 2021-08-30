Gündem İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü
VAN

İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Yaşa dışı geçişlerin engellenmesi için Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında başlatılan 43 kilometre beton duvar çalışmaları tamamlandı.

Haber Merkezi DHA
Van haberleri: İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü
Yüksekova-İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.

DHA

İran göç akınına kör oldu: Pikapla sınır devriyesi
GÜNDEM
İran göç akınına kör oldu: Pikapla sınır devriyesi

Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

DHA

Ağrı'dan sonra bir duvar da Van'a: Teröristler sızamayacak
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Ağrı'dan sonra bir duvar da Van'a: Teröristler sızamayacak

Yüksekova-İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı. Bölgede yaşa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da yapıldı.


Güvenlik güçleri sınır hattında 7/24 nöbet görev yaparken, kaçak geçişlerin olduğu bölgelere sürekli devriye atılıyor.

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