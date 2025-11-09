Yeni Şafak
Van'da 19 kilo 660 gram skunk ele geçirildi

9/11/2025, Pazar
Van'da skunk ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde 19 kilo 660 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 19 kilo 660 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.




