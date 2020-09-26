Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli: Çok zarar edeceğiz

Baraj gölünde su seviyesinin düşmesi hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin ediyor.

Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı yaz aylarında yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılırken, baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor.

Baraj gölünün su seviyesi iddiaya göre baraj kapaklarının arızalanması nedeniyle son aylarda, 10 metreye kadar düştü. Bu durum hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin ediyor. Su seviyesinin daha da düşmesi halinde hem burada yetiştirilen alabalıklar hem de baraj gölünde bulunan diğer balık türleri telef olacak.

FOTOĞRAF 13 Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı yaz aylarında yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılırken, baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünün su seviyesi iddiaya göre baraj kapaklarının arızalanması nedeniyle son aylarda, 10 metreye kadar düştü. Bu durum hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin ediyor. Su seviyesinin daha da düşmesi halinde hem burada yetiştirilen alabalıklar hem de baraj gölünde bulunan diğer balık türleri telef olacak. ÇOK ZARAR EDECEĞİZ <br> <br> Baraj gölünde 10 yıldır balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl su seviyesinin çok düştüğünü belirterek, Böyle devam ederse çok zarar edeceğiz. Şu anda su seviyesi 10 metrelerde ve biraz daha bu sorun devam ederse buradaki yaklaşık bin ton alabalık ve diğer türler yok olacak... Yetkililerin buna bir el atmasını istiyoruz. Baraj kapakları bozulmuş ve buradaki su azalıyor. Bu suyun azalması hem buradaki balık üreticilerini hem de çiftçilere büyük zarar verecek dedi. Bölgede yaşayan ve olta balıkçılığı için baraj gölüne gelen Aydın Kara ise yıllardır baraj gölüne gidip geldiklerini ve su seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü gördüklerini söyledi. Kara, Baraj kapaklarında bir arızanın olduğunu biliyoruz. Bir an önce yetkililerin gelip buraya bakmalarını istiyoruz... Burada hem balık üretimi yapılıyor hem de birçok köye su buradan gidiyor. Burası kurursa eski haline geri döndürmek zor olur diye konuştu. Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli Van'ın Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi 10 metreye kadar düştü. Baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle alabalık üretimi yapanlar, suyun azalmasının devam etmesi durumunda yaklaşık bin ton alabalık ile baraj gölünde yaşayan balık türlerinin telef olacağını söyledi.

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"ÇOK ZARAR EDECEĞİZ"

Baraj gölünde 10 yıldır balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl su seviyesinin çok düştüğünü belirterek, "Böyle devam ederse çok zarar edeceğiz. Şu anda su seviyesi 10 metrelerde ve biraz daha bu sorun devam ederse buradaki yaklaşık bin ton alabalık ve diğer türler yok olacak. Yetkililerin buna bir el atmasını istiyoruz. Baraj kapakları bozulmuş ve buradaki su azalıyor. Bu suyun azalması hem buradaki balık üreticilerini hem de çiftçilere büyük zarar verecek" dedi.

Bölgede yaşayan ve olta balıkçılığı için baraj gölüne gelen Aydın Kara ise yıllardır baraj gölüne gidip geldiklerini ve su seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü gördüklerini söyledi. Kara, "Baraj kapaklarında bir arızanın olduğunu biliyoruz. Bir an önce yetkililerin gelip buraya bakmalarını istiyoruz. Burada hem balık üretimi yapılıyor hem de birçok köye su buradan gidiyor. Burası kurursa eski haline geri döndürmek zor olur" diye konuştu.

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GÜNDEM İstanbul barajlarında son 5 yılın en düşük seviyesi görüldü: Kritik seviyenin altına indi

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FOTOĞRAF 16 İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,25’e indi. Sazlıdere Barajı’nın su seviyesi ise yüzde 11,23 seviyesine düştü. Suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görüldü. Ayrıca baraj çevresine piknik yapmaya gelen vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti. Köyde yaşayan İbrahim Emirdoğan, “Biz ne zaman göle insek her yerde çöp var. Kışında çok iyi bir kar yağışı olmadı sular hepten çekildi. İstanbul’unda içme suyu havzasının yüzde 10’luk kısmı Sazlıdere Baraj’ından karşılanıyor. Ama şu anki durumda bizi tedirgin ediyor. Ayrıca biz neye üzülelim, insanların burayı çöplüğe çevirmesine mi, yoksa suların çekilmesine mi” dedi. Pikniğe gelen kişilerin çöplerini bırakmasından şikayetçi olan İbrahim Yörük, “Bu sene kurudu gölümüz bu zamana kadar doluydu. İnsanlarda buraya gelip piknik yapıyor, sonra çöplerini bırakıp gidiyor. Bizde bir şey yapamıyoruz” şeklinde konuştu. Toprakların kuruduğunu söyleyen Orhan Yavaş, “25 günde göl kurudu resmen. Göl kenarlarında pislik içinde. Buraya gelenler çöplerini bırakıp gidiyor. Mayıs ayında da bir yağmur yağdı daha yok. Topraklarda kurudu” ifadelerini kullandı. İstanbul'da korkutan görüntü: Sular çekildi, Sazlıdere Barajı bu hale geldi İstanbul'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyü yolu üzerinde Kısık mevkiinde bulunan Yapraklı Barajı'nda yüzlerce İsrail sazanı türü ölü balık sahile vurdu. İhbar üzerine bölgeye giden Gölhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl suyundan numune alarak analiz için Burdur İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılacak tahlil sonucunda göldeki balıkların ölüm sebebi ortaya çıkacak. Yapraklı Baraj Gölü'nde yaklaşık 20 yıldır amatör olarak balık avladığını söyleyen Fikret Şenel, Balık ölümlerinin sebebi benim tahminim oksijen yetersizliği. Çünkü barajda su azaldı. Başka bir nedeni olabileceğini düşünmüyorum. Gölde yaşayan diğer balık türlerinde değil, sadece İsrail sazanı dediğimiz türde ölümler var. 20 seneyi aşkındır burada balık tutuyorum. İlk defa böyle bir ölüm olayıyla karşılaştım. Diğer balık türlerinde yok ama bu türdeki balıklarda ölüm oldu. Çok üzücü dedi. Baraj gölünde ilk kez görülen durum: Yüzlerce İsrail Sazanı öldü Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı'nda yüzlerce 'İsrail sazanı' türü balık ölüsü sahile vurdu. Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere göl suyundan numune aldı. Gölde 20 yıldır amatör balıkçılık yapan Fikret Şenel, "İlk defa böyle bir ölüm olayıyla karşılaştım. Çok üzücü" dedi.

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FOTOĞRAF 12 Bartın'ın Derbent köyündeki ırmağa inşa edilen ve temelden yüksekliği 72,5 metre olan Kirazlıköprü Barajı’nın 66,19 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Son aylarda bölgeye yağış düşmemesi nedeniyle Ulus ve Ovacuma çaylarından gelen suyun azalmasıyla barajdaki su seviyesi düştü. Suyun, baraj içindeki su tahliye kanallarının 25 santimetre aşağısına düşmesinin ardından baraj sonrasındaki ırmağa su akışı yapılamadı. Barajdan su verilememesi nedeniyle Bartın Irmağı yatağı kurudu. Irmak yatağındaki balıklar, küçük su birikintilerinde yaşarken, kuruyan alanlarda bazı balıkların telef olduğu görüldü. Kurtköy mevkisinde, dün gece, ırmaktaki su birikintisinde bulunan balıkların yaşaması için iş makineleriyle göletler açılarak, kuyulara su dolduruldu. Balıkların açılan göletlere tahliyesi sağlandı. Irmak yanlarında bulunan Kurtköy, Büyükkıran, Terkehaliller, Muratbey, Akçalı ve Kabagöz köylerinin su ihtiyacının karşılandığı ırmak kenarlarındaki keson kuyularda da su kalmadığı öğrenildi. Büyükkıran köyünün muhtarı Mustafa Gökgöz, kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin çok fazla düştüğü belirterek, “Şu anda susuzluk had safhaya ulaştı. Köylerimiz susuzluk çekiyor. Irmak yatağımız kurudu, Kurtköy köyümüz şu anda susuzluk çekiyor. Benim de köyümde su kalmadı. Irmak kenarlarında bulunan sondaj kuyularımızdaki suyu nöbetleşe olarak alıyoruz. Su artık gelmiyor. Kirazlı Köprü Barajı'ndaki suyun seviyesi çok düştü. Baraj da kurudu. Daha önce bu kadar olmamıştı. Her yıl kötüye gidiyor. Bunun nasıl önlemini alacağız bilmiyoruz. Artık ırmakta hiç su kalmadı, karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Yani artık 15 kilometrelik alanda su tamamen kurudu. Irmak yatağındaki balıklar tamamen yok oldu. Çok az su alan yerlerde balık var. Durum şu anda çok vahim, yetkililere durumu aktarıyoruz. İnşallah bir çözüm bulunur” dedi. Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi düştü: 15 kilometrelik ırmak kurudu Bartın'da uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle Kirazlıköprü Barajı'ndaki su seviyesi düştü. Barajın tahliye kanallarından su verilemeyince yaklaşık 15 kilometrelik ırmak yatağı kurudu. BiP'te paylaş

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