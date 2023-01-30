Van'da başıboş köpek saldırısına uğrayan dokuz yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.
Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.
Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.