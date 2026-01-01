Van'da çığ faciası: 22 ev boşaltıldı! Kar kütleleri altında kalan kadın kurtarıldı

Hemen akabinde ise Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ düştü.

Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.