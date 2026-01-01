Yeni Şafak
Van'da çığ faciası: 22 ev boşaltıldı! Kar kütleleri altında kalan kadın kurtarıldı

11:461/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Ekipler, karlar altına kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı.
Ekipler, karlar altına kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı.

Van’ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 22 ev ise boşaltıldı. Çığın altında kalan kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan’a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Yaşanan çığ felaketinin ardından hemen devreye giren yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi.

Hemen akabinde ise Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ düştü.
Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.

Zamanla yarış kazanıldı

Teyakkuza geçen ekipler çığın altında kalan kadını yaralı olarak kurtardı.


Meteorolojiden çığ uyarısı

105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Van’ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



#Van
#Çığ
#Facia
