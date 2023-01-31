Van'da dokuz yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı

Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden H.K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama, M.A. ise aynı suçtan adli kontrol talebi ile Van 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.