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Van'da dokuz yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı

Van'da dokuz yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli sözleşmeli personel de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:16 . 31/01/2023 Salı
AA
Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı.

Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı.

Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı.

Dün, İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi H.K. ile Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpek toplamada görevli M.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden H.K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama, M.A. ise aynı suçtan adli kontrol talebi ile Van 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHİPLENİP SOKAĞA BIRAKMIŞTI

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna, ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, çocuğa saldıran köpeğin küpesinden, 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen H.K. tarafından sokağa bırakıldığı tespit edilmişti.



#Van
#Köpek Saldırısı
#Başıboş Köpek Sorunu
44 dakika önce
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Van'da dokuz yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı
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