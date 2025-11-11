Yağış kazayı beraberinde getirdi: Tır sürücüsü yaralandı

Tır sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.