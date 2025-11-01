Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova’da iki katlı evde yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yalova’da iki katlı evde yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

19:071/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Yalova’nın Seyrantepe Mahallesi’nde iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin kısa sürede tüm katı sardığı yangın sonrası ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yalova’da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan 2 katı bir binanın ikinci katında henüz nedeni bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ikinci katın tamamını sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu evde hasar oluştu.


#Yalova
#ev
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları