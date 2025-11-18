Yeni Şafak
Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi

14:3918/11/2025, Salı
AA
Yalova Valisi Hülya Kaya, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 10'a düşmesine ilişkin, "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı." dedi.

Vali Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti. Bu yıl istenilen düzeyde yağışın olmadığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:


"Yağış azlığı, su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon için de zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz."


AKILLI SAYAÇ İLE TÜKETİM YÜZDE 50 AZALTILDI

Kaya, İl Özel İdaresince özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini, böylece su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını kaydetti. Barajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini anlatan Kaya, şunları belirtti:


"Bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Suyun dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldi. O da tamamlandığında Yalova'da artık inşallah su probleminden bahsetmeyeceğiz."





