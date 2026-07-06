Yanlış egzersiz hastanelik ediyor

Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Akkaya, "Sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil" diyerek, kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen veya yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu belirten Akkaya, “Her ağrı aynı değildir ve her egzersiz herkese uygun değildir” dedi.

BİLİNÇSİZCE SPOR YAPILMAMALI

Sosyal medyada paylaşılan egzersizlerin çoğunun kişiye özel değerlendirme yapılmadan hazırlandığını vurgulayan Akkaya, yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade etti. Akkaya, egzersiz programlarının uzman kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi.







