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Yanlış sınav yerine giden adayı motosikletli trafik polisi yetiştirdi

Yanlış sınav yerine giden adayı motosikletli trafik polisi yetiştirdi

10:5820/06/2026, Cumartesi
DHA
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Trafik polisi iki dakika kala sınava yetiştirdi
Trafik polisi iki dakika kala sınava yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, sınava gireceği okulu karıştırınca imdadına motosikletli trafik polisi yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınav hareketliliği Bursa'da da yaşandı. Öğrenciler sınav merkezlerine girerken, aileler de heyecanla okul kapılarında bekledi. Sınav anında aksilikler de yaşandı. Kimliğini kaybeden adaylar, nüfus müdürlüklerine giderken, geç gelen öğrenciler sınav merkezlerine koşturdu.

İki dakika kala sınava yetişti

Simay K. ise sınav merkezi olan Kozluca yolu üzerindeki İnegöl Kız İmam Hatip Lisesi yerine yanlışlıkla okullar bölgesine geldi. Sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala hatasını fark eden Simay K., büyük panik yaşadı. Polis ekiplerinden yardım talep eden Simay K.'nin imdadına İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik polisi yetişti. Simay K.'yi motosiklete bindiren ekip, genç kızı 2 dakika kala sınav merkezine yetiştirdi. Simay K. ve ailesi, kendisine yardımcı olan trafik polislerine teşekkür etti.



#ÖSYM
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