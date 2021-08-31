Gündem Yaralı teröristi tedavi edip kaçmasını sağlayan şahıs tutuklandı
ADİYAMAN

Yaralı teröristi tedavi edip kaçmasını sağlayan şahıs tutuklandı

Adıyaman'da iki askeri ve bir korucuyu şehit eden teröristi tedavi ederek kaçmasını sağlayan Rıfat Alper'e yönelik operasyon düzenlendi. Alper, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Yaralı teröristi tedavi edip kaçmasını sağlayan şahıs tutuklandı
Teröristi tedavi eden Rıfat Alper

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Adıyaman kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan hava saldırısı sonucu yaralanan 300 bin TL ödüllü (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca’yı tedavi edip Amanoslar’a kaçmasını sağlayan Rıfat Alper’e yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan Rıfat Alper, İl Jandarma Komutanlığına getirilerek sorgulandı.

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Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İşlemleri tamamlanan Rıfat Alper daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Rıfat Alper, örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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