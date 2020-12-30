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ANTALYA

Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı: Haksız rekabet

Antalya'da 2015 yılında belirlenen 1 liranın altında ekmek satan fırına açılan davanın temyiz dosyasına bakan Yargıtay, fırınların belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının ‘haksız rekabete’ neden olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi DHA
Yerel mahkeme, fırının bu fiyatın altında satış yaparak ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna yönelik hüküm verdi.
Yerel mahkeme, fırının bu fiyatın altında satış yaparak ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna yönelik hüküm verdi.

Antalya'da 2015 yılında, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret Odası tarafından 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması yönünde alınan karara, Muratpaşa ilçesinde fırın işleten Enver Acar uymadı. Acar, sahibi olduğu fırında ekmeği, 70 ile 75 kuruştan sattı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının fiyat tarifesine uymadığı, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı. 2016 yılında başlayan davada mahkeme, bilirkişi heyetinin ekmeğin maliyetini hesaplamasını istedi. Yapılan hesaplamada 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğu belirlendi. Yerel mahkeme, fırının bu fiyatın altında satış yaparak ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna yönelik hüküm verdi.

  • Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan davada üst mahkeme, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti. Mahkeme, haksız rekabetin menedilmesine yönelik kararını açıkladı. Ancak davalı taraf, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, dosyayla ilgili kararını geçen hafta açıklayarak ekmeğin belirlenen fiyatın altında satılmasının ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna hükmetti.

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DAVA 4 YIL SÜRDÜ

Belirlenen fiyatın altında satılan ekmeğin sağlıksız koşullarda üretildiğini belirten Antalya Ekmek Üreticileri Derneği'nin avukatı Şerife Sultan Alp, “2016 yılında haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle ve ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilebilmesi nedeniyle 1 TL'nin altında satılmaması nedeniyle açmış olduğumuz bir dava var. Dava yerel mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay arasında 4 sene sürdü. Yerel mahkeme, geçen sene verdiği kararda 1 TL'nin altında ekmek satılmasının haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Bu karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Sonrasında dava temyiz edildi" dedi.

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'SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİLİYOR'

Kararla birlikte tazminat davası açma hakları bulunduğu söyleyen Alp, “Yargıtay konuyla ilgili kararını açıkladı. Karara göre ekmeğin 1 TL'nin altında satılması haksız rekabet oluşturuyor. Halkımız ucuza ekmek yesin, herkes gıdaya ulaşabilsin; ancak burada önemli olan nokta 1 TL'nin altında satılan ekmeğin, sağlıksız koşullarda üretilmesidir. Davayı ilk kazandığımızda karşı taraftan anlaşma için bir arama olmuştu ama sonrasında bunu devam ettirmediler. Bizim bu davayı kazanmamız, tazminat davası açma hakkını da veriyor" diye konuştu.

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‘2015 YILINDA EKMEĞİN MALİYETİ 0.87 KURUŞ BELİRLENDİ’

Davalı fırının, ekmeği maliyetinin de altında sattığını belirten Alp, “Dosya mahkeme tarafından içerisinde rekabet uzmanı, gıda mühendisi ve mali müşavirin bulunduğu bilirkişi heyetine gönderildi. Burada heyet, ekmeğin maliyetini hesaplarken un, maya, işçi maliyetleri, paketlemesi gibi tüm kalemleri hesapladı. Bu hesaplamayla birlikte 2015 yılında bir ekmeğin maliyetinin 0.87 kuruş olduğu tespit edildi. Bu rakam, üreticinin kâr koymadan önceki fiyatı. Fırıncının bunun üzerine kâr koyması gerekiyor ki işletmesini açık tutabilsin" dedi.

FIRINCILAR KARARDAN MEMNUN

Kararla ilgili konuşan Muratpaşa ilçesinde fırın sahibi Ali Danış, “Böyle bir kararın alınması bizim için de iyi oldu. Haksız rekabetin önüne geçebilmek için doğru olan buydu. Geçen ay 110 TL'ye aldığımız unu, bu ay 146 liraya almaya başladık. Girdilerimiz arttı, biz de fiyatın tekrar belirlenmesi için talepte bulunduk. Milletimiz biraz daha bilinçlendi, sağlıksız şekilde üretilen ucuz ekmeğe fazla talep olmuyor" diye konuştu.

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