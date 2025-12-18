Yasadışı bahse karşı 71 maddelik eylem planı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sanal bahis ve kumarla mücadele için 7 öncelikli alanın belirlendiği eylem planı hazırladıklarını ve ilgili kurumlara planın aktarıldığını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde konuşan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu bir komisyonla bu konuları çalıştık. Her kuruma sorumlu oldukları alanı tebliğ ettik ve yapmaları gereken çalışmaları bildirdik. 7 öncelikli alan, 37 hedef, 71 eylem belirledik" dedi. Yılmaz, "Elektronik haberleşme ve sanal ortamda tespit ile müdahaleyi yapay zekayı da kullanarak gerçekleştiriyoruz. Yeni planımızda gündeme getirdiğimiz en önemli eylem, finansal sistem aracılığıyla sanal bahis mücadeledir" dedi.