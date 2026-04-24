Yavaş için 7 soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çifti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın dönemine ilişkin müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında belediyelere yönelik soruşturmalara değinen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere yönelik işlemlerinin siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikâyet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünü söyledi. Çiftçi, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldü. Bunların bin 535'i hakkında soruşturma izni verildi. Dağılıma baktığımızda 677'si AK Partili belediyelerle ilgili. 371'i CHP'li, 128'i MHP'li, 18'i DEM Partili, 9'u İYİ Partili, 332'si de diğer partilere mensup belediyelerle ilgili” açıklamalarında bulundu. Bu veriye göre en fazla soruşturma izni verilen belediyelerin, AK Partili belediyeler olduğuna işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti: “Yaklaşık toplamın yüzde 44'üne tekabül ediyor. Bu tablo bile tek başına 'sadece muhalefet belediyeleri hedef alınıyor' iddiasının gerçekle örtüşmediğini gösteriyor.”

2 DOSYA DANIŞTAY’DA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalara ayrı bir parantez açan Bakan Çiftçi, “Mansur Yavaş'ın görev dönemini kapsayan 7 yılda 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi. 23 ön inceleme raporu düzenlendi. 32 iddia konusu değerlendirildi. Müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildi. Bunların 2'si Danıştay tarafından kaldırıldı, 2'si halen Danıştay incelemesinde, 3 dosyada ise karar sonrası işlemler sürüyor. 25 iddiada ise Yavaş'ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. İçişleri Bakanlığımızca verilen soruşturma izinleri nihai hüküm niteliği taşımaz. Bu süreçlerde Danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan merci, bağımsız ve tarafsız yargıdır” diye konuştu.

7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ HAZIR

Yılda iki kez yapılan 'Okul Güvenliği' toplantılarının artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacağı bilgisini veren Çiftçi, “Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir 'güvenlik kurulu' oluşturulacak. Yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eş güdüm ve acil durum farkındalık eğitimi. Meseleyi sadece bina güvenliği olarak görmüyoruz; akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de yakından izlenecek” ifadelerini kullandı.

İHMAL GÖRMEZDEN GELİNMEYECEK

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin şunları söyledi: “Bu dosyada önceliğimiz maddi gerçekliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Bakanlık olarak ortaya atılan bütün iddiaların titizlikle incelenmesini esas alıyoruz. 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirildi. Hiçbir

iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır: Somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması.”





81 İLE OKUL GÜVENLİĞİ GENELGESİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan menfur saldırıların ardından meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmediklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle kapsamlı değerlendirme toplantısı yaptıklarına dikkati çeken Çiftçi, “81 il valiliğimize uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceğiz. Öncelikle bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek, giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergahları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek. Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak” şeklinde konuştu.



