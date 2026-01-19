Yavaş için soruşturma izni talebi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yürütülen yapım işlerine ilişkin soruşturma dosyası açıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentsel dönüşüme dair ihalelere ilişkin yapılan şikâyetler üzerine inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda, belediye başkanı ve ilgili görevliler hakkında soruşturma yürütülebilmesi için İçişleri Bakanlığı'na resmi yazı gönderildi.

PAZARLIK USULÜYLE YAPILMIŞ

Dosyada yer alan tespitlerde, ihalelerin pazarlık usulüyle yapılmasını gerektirecek doğal afet, salgın veya ani bir durumun bulunmadığına yer verildi. Buna rağmen belediye iştiraki PORTAŞ A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen ihalelerin, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki konut yapım işlerine ilişkin olduğu belirtildi. Savcılık, uzun süredir devam eden bir proje için "ivedilik" gerekçesinin oluşup oluşmadığının incelendiğini, asfalt yapımı, sigorta hizmetleri ve araç kiralama gibi ihalelerin de planlanabilir işler kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. Adli mercilerin, 10 Mart 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na yazı yazarak ön inceleme sürecinin durumunu sorduğu, Bakanlığın ise 13 Mart 2025 tarihli cevabında ön incelemenin devam ettiğini bildirdiği öğrenildi.

4,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre proje kapsamında belediye bütçesinden toplam 7 milyar 898 milyon 399 bin lira harcama yapıldı. İlk ihalenin 907 milyon lira bedelle gerçekleştirildiği, bu tutarın dönemin döviz kuru üzerinden bugünkü karşılığının yaklaşık 4 milyar 490 milyon lira olduğu hesaplandı.

PORTAŞ'A 3 AYRI ÖDEME

Projenin daha sonra ABB iştiraki PORTAŞ'a devredildiği, fesihlere rağmen firmaya ve PORTAŞ'a toplam 683 milyon 556 bin lira ödeme yapıldığı, ilerleyen süreçte 735 milyon lira, 2 milyar 298 milyon lira ve 158 milyon lira tutarında üç ayrı protokol imzalandığı bilgisi dosyada yer aldı.

HAK SAHİPLERİ MAĞDUR

Soruşturma izni talebiyle birlikte Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilerleme durumu da gündeme geldi. AK Parti döneminde başlatılan ve 15 bin konutu kapsayan projede, 2014–2019 yılları arasında 5 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. 2019 yılında göreve gelen Mansur Yavaş döneminde ise 6 yıl içinde 418 konutun teslim edildiği, 8 bin 620 hak sahibinin konutlarını beklediği ifade ediliyor.







