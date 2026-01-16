Yavaş su krizini eleştirenleri fişledi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su kesintilerine ilişkin açıklamasında televizyon ekranlarında ABB ve ASKİ’yi eleştiren isimleri hedef aldı.

GEREKİRSE İSİMLERİ AÇIKLARIZ

Önceki gün ABB Meclisi’nde konuşan Yavaş, yönetimini eleştiren yorumcu ve siyasetçilerin bireysel su tüketimlerini incelediklerini belirterek, “Suyu kesildi diye bağıranlar tasarruf yapmamış, aynı şekilde kullanmaya devam ediyor” dedi. “Gerçekten bunların suyu kesilmiş mi diye merak ettim” diyen Yavaş, isim vermeden bazı kişilerin su tüketim miktarlarını paylaştı. “Gerekirse bazı siyasilerinkini de açıklarız” diyerek su tüketimi verilerinin kamuoyuyla paylaşılabileceğini söyleyen Yavaş, “O televizyonlarda bağıra bağıra konuşan ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor. Hiç su tasarrufu yapmamış” ifadelerini kullandı. İlçe yöneticileri dahil birçok kişinin su tüketimlerinin takip edildiğini belirten Yavaş, “Hepsinin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini savcılığa vereceğiz” sözleriyle sürecin yargıya taşınacağını açıkladı.

İMAMOĞLU'NU ÖRNEK ALDI

Yavaş’ın açıklamalarına tepki gösteren ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, konunun hukuki boyutuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu açıkça bir kişisel veri ihlalidir. Siz Ankara’daki susuzluğa çözüm bulmak, proje ya da eylem planı hazırlamak yerine neden sizi eleştirenleri hedef alıyorsunuz?” Yalçın, Yavaş’ın tutumunu Ekrem İmamoğlu ile kıyaslayarak eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Ekrem İmamoğlu da benzer şekilde ‘İstanbul Senin’ uygulaması ile İstanbulluların kişisel verilerini kullanarak siyasi propaganda faaliyetleri yürütmüştü. Bu açıkça KVKK ihlalidir. Eski bir avukat olan Yavaş, bunu bilmiyor mu? Gayet de iyi biliyor. Kişisel verileri yayınlanan tüm bu kişilerin Mansur Yavaş’tan ve ASKİ yetkililerinden şikayetçi olması gerekiyor.”

HEP YAPILAMAZI ANLATIYOR

Yalçın, Yavaş’ın yönetim anlayışını da şu sözlerle eleştirdi: “Ankara’yı Beypazarı’nı yönetmek zannediyor. Başkenti yönetmek, küçük bir ilçeyi yönetmeye benzemez. Ankara’da açıkça bir yönetim krizi var. ‘200 günlük yetecek suyumuz var’ diyor. Peki 200 günün sonunda ne olacak. Herhangi bir plan program açıkladı mı? Yok açıklamadı. Trafik sorunu, altyapı, bozuk yollar, ulaşım, her ne konu olursa olsun hep ‘neden yapılamayacağını’ anlatıyor. Bugüne kadar ben, Yavaş’ın hiçbir sorunu ‘neden ve nasıl çözebileceği’ konusunda, kendisinden bir açıklama göremedim.”







