Yavaş’ın adaylık hayalleri suya düştü

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir krize dönüştü. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası nedeniyle parti içinde zor günler yaşıyor. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılama süreci, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığını belirsizleştirdi. Bu belirsizlik içerisinde Yavaş'ın avantajının artacağı iddia edilse de Özarslan'ın istifası, Ankara'da uzunca bir süredir sessizlik içinde hesaplamalar yapan Yavaş ve ekibini derinden sarstı.





KLİK VURGUSU İMAMOĞLU'NA

Özarslan’ın istifasında dile getirdiği 'klik' vurgusuyla bu duruma işaret ettiğini kaydeden CHP’li bir isim, “Mesut Bey, Yavaş ve İmamoğlu arasındaki çekişmeye dikkat çekmiş. Zaten bu istifanın ardından Yavaş'a yönelik dolaylı tepkilerin çoğu İmamoğlu'na yakınlığıyla öne çıkan isimlerden geldi. Ama Genel Başkan da Yavaş ve 15 ilçe belediye başkanın katılımıyla grup toplantısı katılmasıyla gördük ki Genel Merkez Yavaş'tan yana ancak Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı çok zor. Çünkü destekçilerine parti içinde kuşkuyla bakılıyor” yorumunda bulundu.





ADAYLIĞI UZAK İHTİMAL

Yavaş’ın adaylık sürecini değerlendiren bir başka partili ise, “Geçmişte Ankara’da adayların belirlenmesi sürecinde Mansur Yavaş eleştirilmişti. Bugün cumhurbaşkanı adayı yapılması, o dönemdeki itirazları boşa çıkaracağı için parti içinde yeni bir tartışma doğurur. Bu yüzden Özgür Özel yakın dursa bile, partiye Yavaş’ın adaylığını kabul ettirmesi zor görünüyor” değerlendirmesini yaptı.



