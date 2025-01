Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopter tekrar incelenecek

Adli birimlerden helikoptere ilişkin elde edilen bilgilere göre, helikopterin Bell Helicopter Textron Inc. tarafından 1999’da üretildiği öğrenildi. Ayrıca ilk olarak Amerika'da faaliyet gösteren Southern Inc. firması tarafından tescil edildiği belirtilen helikopterin, 2006’da sert iniş yapması sebebiyle FAA (Federal Havacılık Otoritesi) onaylı Big Valley Aviation Inc. bakım merkezinde, üretici firmanın bakım el kitabında belirtilen “sert iniş” protokolüne uygun olarak bakım ve onarıma tabi tutulduğu kaydedildi. Helikopter, Türkiye’de yerleşik Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından 2008’de Türkiye’ye getirilene kadar toplam 3 bin 438 saat uçuş yaptı. İthalat sonrası SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından “TC-HEK” tescil işaretiyle kayıt altına alındı.