Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"nin ardından 28. Dönem Kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte yeni dönemde görev alacak isimler ve bakanlıkları da belli oldu.

Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi Mahinur Özdemir Göktaş da bu isimler arasında yer aldı.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir

Mahinur Özdemir kimdir?

Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Şubat 1982 yılında Belçika'da Brüksel Bölgesi'nin Schaerbeek ilçesinde doğdu.

2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği yapan Mahinur Özdemir, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini yürütmeye başladı.

Mahinur Özdemir, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

Seçilmesinin ardından, başörtüsü yüzünden eleştiriler aldı ve çalışmasının zor olacağı iddia edildi.

Mahinur Özdemir, şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçilen Mahinur Özdemir Göktaş, böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu.

2015 yılında sözde Ermeni soykırımını reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edilmiş ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etmiştir.

Özdemir, 12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

Öte yandan Mahinur Özdemir, Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Mahinur Özdemir, evli ve 2 çocuk annesidir.