Yeni bir çözüm süreci olacak mı? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum tartışmalara son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "çözüm süreci" tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yumuşama, normalleşme, tokalaşma hangi tutum ve dil referans verilirse verilsin Türkiye’de ne önceki uygulamaya benzer ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz. Devlet deneyip tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez" ifadelerini kullandı. DEM Parti'yi de uyaran Uçum "Eğer DEM kendisine sunulan terör vesayetinden kurtulma imkanını sosyal ve siyasi açıdan değerlendirmezse veya bu imkanı kötüye kullanırsa, o zaman TBMM’de DEM üzerinden yürütülen terör vesayeti hukuk yoluyla tasfiye edilir" dedi.
Türk siyaseti son dönemde yumuşama tartışmalarına odaklanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılının açılış töreninde TBMM'de DEM Partililerle tokalaşması tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.
Yeni bir çözüm süreci söylentileri dillendirilirken Cumhur İttifakı ise bunun yeni bir çözüm süreci değil DEM Parti'ye sunulan bir fırsat olduğunu belirtiyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki göstererek şunları söylemişti;
"Yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizde barışı sağlamak lazım" diyerek, "Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun gelin teröre cephe alın gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin teklifidir. Biz gelişi güzel keyfe keder, can sıkıntısından anlık dürtülerle dümenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz. Öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmaya teşebbüs etmeyiz. DEM’e düşen sorumluluk uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir"
Uçum'dan net mesaj: Artık mümkün değil
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da
tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Uçum, bu süreçle ilgili olarak,
"Geçmişteki uygulamalara benzer ya da yeni bir çözüm süreci Türkiye’de artık mümkün değildir"
dedi. Devletin daha önce denediği yöntemlerden tam sonuç alamadığını vurgulayan Uçum, bu tür yolların yeniden denenmeyeceğini belirtti
"Terör tamamen ortadan kaldırılacak"
Uçum, devletin, 15 Temmuz sonrasında uygulamaya koyduğu güçlü siyasi ve askeri stratejilerle terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Terörün tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyleyen Uçum, bu mücadelenin Türkiye’nin birliği ve demokrasisini güçlendirecek adımlarla destekleneceğini ifade etti. Diyalog ve iş birliğinin, demokratik siyasetin en geniş şekilde uygulanmasıyla mümkün olacağını belirtti.
Bahçeli’nin DEM Parti’ye yönelik
çağrısına da değinen Uçum, DEM Parti’nin bu fırsatı değerlendirmemesi durumunda, terörle ilişkili unsurların hukuki yollarla tasfiye edileceği uyarısında bulundu.
Uçum'un açıklaması şu şekilde;
"Yumuşama, normalleşme, tokalaşma hangi tutum ve dil referans verilirse verilsin Türkiye’de ne önceki uygulamaya benzer ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz. O süreçler geçmişte kaldı, tarihe mal oldu. Siyonizmin saldırganlığı sebebiyle bir “çözüm süreci” başlatılıyor iddiası son derece saçmadır ve Türkiye’nin gücünün farkında olmamaktır. Konuyu hiç bir zaman böyle manasız bir bağlamda ele almamak gerekir.
"Devlet sonuç alamadığı yöntemleri bir daha denemez"
Devlet deneyip tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez. Devlet başka etkili yol ve yöntemler bulur. O da 15 Temmuzdan sonra uygulanan güçlü ve etkili siyasi ve askeri stratejilerdir. Bunların yumuşatılması veya bunlardan vazgeçilmesi söz konusu olmaz. Terör Türkiye içinde neredeyse tamamen tasfiye edildi. Sınır ötesi güvenlik bölgeleriyle birlikte ise tümden tasfiye edilecek bir sürece girildi. Kimse bu sürece engel olamaz.
"Erdoğan’a yeniden adaylık imkanı açmakla ilgisi yok"
Ama bu durum siyasette özellikle Mecliste yapıcı bir dil geliştirme ve herkesle diyalog kurma yaklaşımlarını dışlamaz. Çünkü TBMM diyalog ve ortak dil geliştirmek konusunda halkın görev verdiği en yüksek devlet erkidir. Bu görevi Meclisteki her partinin her aktörün yerine getirmesi beklenir.
Bu tip girişimlerin kesinlikle TBMM’de 360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden adaylık imkanı açmakla ilgisi yoktur. Ayrıca yeni anayasa yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğanı’ın adaylığının önünü açmakla da ilgisi yoktur.
Gerçekliğe aykırı yorumlarla, hayali kurgularla yapılan değerlendirmeler tamamen asılsızdır.
"DEM’e bir seçenek sunuldu"
Türkiye partisi olun çağrısı ise kıymetlidir ve şöyle tercüme edilebilir:
Birincisi DEM’in kendi içinden yükselen “bizi terör ve şiddet siyasetinden kurtarın” talebini ifade edenlere bir imkan sağlamaktır.
İkincisi DEM’i terör vesayetinden kurtarmak için DEM’e bir seçenek sunmaktır.
Üçüncüsü, TBMM’de DEM üzerinden etkili kılınan terör vesayetini hem DEM üzerinden hem de TBMM’den tasfiye etmektir.
"DEM üzerinden yürütülen terör vesayeti tasfiye edilir"
Eğer DEM kendisine sunulan terör vesayetinden kurtulma imkanını sosyal ve siyasi açıdan değerlendirmezse veya bu imkanı kötüye kullanırsa o zaman TBMM’de DEM üzerinden yürütülen terör vesayeti hukuk yoluyla tasfiye edilir. Bu da kaçınılamaz bir gerçektir.
Bu açılan yolla terör vesayeti tarihe gömülürse, TBMM, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, Türkiye yüzyılına yakışan yeni bir anayasayı ilk dört maddenin esaslarının ve demokratik kazanımlarının üzerine bina ederek çok daha güçlü bir şekilde ve kapsayıcı bir halde hayata geçirme imkanına kavuşur. Bu tarihsel fırsatı kimse ıskalamamalı ve göz ardı etmemelidir.
"Kimse bu çerçevenin dışında bir şey ummasın"
Bunun yolu da şu olabilir: Terörü son noktasına kadar yok edecek mücadeleyi aynen sürdürmek ama Türkiye’nin bütünlüğünü, birliğini ve demokrasisini güçlendirecek demokratik siyaseti en kapsamlı hale getirecek şekilde diyalog ve işbirliğini hayata geçirmek. Bu da mümkündür. Kimse bu çerçevenin dışında başka bir şey ummasın, başka bir şey beklemesin."
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