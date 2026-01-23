Yeni düzenin kutupbaşı Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dünya düzeninde Türkiye’nin kutupbaşı olacağını belirtti. Ankara’da Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı’na katılan Erdoğan, “Büyük, güçlü, müreffeh, muzaffer ve muteber bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





KENDİSİ ÜRETEN TÜRKİYE

Üstat Necip Fazıl’ın 1940’lı yıllarda kaleme aldığı bir yazısında “şöyle bir gelecek nizamı tasavvur” ettiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: “100 yıldan beri bir toplu iğne yapmaktan bile aciz yaşayan bu milleti, radyosunu, otomobilini, traktörünü, dikiş makinesini yapmaya zorlayacak bir nizam. ‘İstersen bunları tenekeden yap ama kendin yap’ diyecek bir nizam. Evet, uzun yıllar münevverlerimizin hayali buydu. Sadece fikir ve sanat erbabımız değil, siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz de işte böyle bir Türkiye’nin hayalini kuruyordu. Toplu iğne dahi olsa, tenekeden dahi olsa kendisi yapan, kendisi üreten bir Türkiye.”





HER ALANDA ŞAHA KALKTIK

“Ekonomide de kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersine bunlara meydan okuyan bir Türkiye. Sanayide, ticarette, savunmada kendi göbeğini kendisi kesen güçlü bir Türkiye. Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği, iş dünyamızın da takdire şayan gayretleriyle Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık.”





FİTNE DUVARLARINI YIKTIK

“Cam tavanları kırdık, fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletimizle birlikte yürek yüreğe vererek bunların hepsini aştık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, enerjiden eğitime, sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye tarihinin en büyük başarılarını tattırdık. Birileri hâlen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Mevcut pazarlara yenilerini ekleyen, küresel konumunu günden güne perçinleyen bir Türkiye gerçeği var.”





UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

“Sizlerin şahsında tüm iş dünyamıza şu mesajı vermek istiyorum: Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Artan ticaret savaşları, artan belirsizlikler, her gün bir yenisi patlak veren krizler sizi kesinlikle umutsuzluğa sürüklemesin. Özellikle Godot’yu bekler gibi yıllardır Türkiye’nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah’ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak. Hatta Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutupbaşlarından birisi inşallah Türkiye’miz olacak.”





FARKLI BİR DÖNEME GİRİYORUZ

“Türkiye; özellikle komşumuz Suriye’de olduğu gibi fedakârlıklarımızın, emeklerimizin, tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyor. Nasıl 13 buçuk yıl boyunca bizi eleştirenler, sırf ülkemize sığınan muhacirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa, emin olun aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak. Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler, yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar. Ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için verdiğimiz çok boyutlu mücadelenin değeri gelecekte daha iyi anlaşılacak, daha net görülecek. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor.”





Önümüzde yeni kapılar aralanacak

“Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor” vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Davos’ta yapılan tartışmaları inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Doğruları cesaretle haykırdığımız için yıllardır bize demediklerini bırakmayanlar, şimdi bakıyorsunuz bizimle aynı cümleleri kuruyor; küresel adaletsizliklerden, küresel sistemin çarpıklıklarından bahsediyor. Tekrar ediyorum: Birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları, 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Bunların hiçbirine aldırmayacağız. Ekonomik tetikçilerin öngörü diye pazarladıkları karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz. Şundan buradaki tüm kardeşlerim emin olsun: Türkiye’nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak, karşımıza yeni fırsatlar çıkacak. Tahminlerimizin de ötesinde imkânlar belirecek. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da hızlanacak. Destanlarımızın ezberden okunacağı, zafer marşlarımızın tüm dünyada yankılanacağı, başarılarımızı dost düşman herkesin konuşacağı, sonunda büyük ve güçlü Türkiye’nin olduğu yepyeni bir yolculuktayız. İnşallah bu yolu da son 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte alacağız. Bugün hayal gibi görünen nice hedefe yine hep beraber ulaşacağız. Biz buna yürekten inanıyor; iş dünyamıza ve aziz milletimize güveniyoruz.”





Engellere rağmen başarıyoruz

Yerli otomobil ve savunma sanayiinde başarılara değinen Erdoğan, “Fabrikası yok dedikleri millî elektrikli aracımız Togg, ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor. ‘Balıklar ürküyor’ iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyor. İş insanlarımız, firmalarımız, yatırımcılarımız; ülkemizin ticaret hacminin artmasında, ticaret diplomasimizin gelişmesinde önemli roller üstleniyor” dedi. “Üstat Necip Fazıl’ın 80 yıl önce özlemini dile getirdiği ideallerin de ötesine geçen bir Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz, hatta koşuyoruz” değerlendirmesi yapan Erdoğan, “Bunu da öyle birilerinin ihsanıyla değil; önümüze çıkartılan engellere, ekonomimizi ve sanayimizi hedef alan kısıtlamalara rağmen başarıyoruz. Bunları gururla, mutlulukla, kıvançla söylerken şunun bilinmesini isterim ki biz burada asla hamaset yapmıyoruz. Hayal satmak, göz boyamak bizim siyasetimizde yeri olmayan bir tavırdır. Bizim buna zaten ihtiyacımız da yok. Çünkü 23 yılını şanla, şerefle tamamladığımız iktidarlarımız boyunca hep eserlerimizle, icraatlarımızla, projelerimizle konuştuk” ifadelerini kullandı.





İran’a dış müdahale istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İki lider Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini vurguladı. Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını kaydeden Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye’nin de menfaatine olduğunu vurguladı.





21 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz

Somut başarıların ve 23 sene önce hayal dahi edilmeyen kazanımların ortada olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Sadece şu rakamlara baktığımızda bile tabloyu çok net görebiliyoruz: Tüm karalamalara, kampanyalara karşın ekonomimiz geçtiğimiz senenin 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı, yakın çevremizde ve dünyada gerilimlerin hâkim olduğu bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu. 2025 yılının 3. çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık” ifadelerini kullandı.





BİZ ÜRETENİN YANINDAYIZ

Sadece büyüme ve ihracat rakamlarında değil, istihdamda da oldukça iyi bir yerde olduklarını kaydeden Erdoğan, “İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin, tarım, turizm, hizmet sektörümüzün şu an bizden temel beklentisi yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması. Bizim prensibimiz şudur değerli kardeşlerim: Biz üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye’ye katma değer üreten, Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahiptir” dedi.





Enflasyonda düşük oranları yakalayacağız

“Bir dönem en büyük başağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında da güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz” yorumunu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil; birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan kapsamlı politika adımlarıyla yönetiyoruz. Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler. İnşallah biraz daha rahatlayacaklar.”



