Yeni Şafak Tercih Rehberi: Mezunların istihdam oranı önemli ​

GÜNDEM Yeni Şafak Tercih Rehberi: Seçilen sadece üniversite olmamalı

Üniversitelerin mezun öğrencileriyle kurdukları ağlar lisans sonrası yüksek lisans, doktora gibi aşamalarda öğrencilerine katkı sunuyor. Özellikle anlaşmalı kurum ve kuruluşlarla, özel sektörde ihtiyaç duyulan istihdama üniversiteler kendi öğrencilerine referans olarak mezuniyet sonrası iş imkanı sağlamış oluyor.

Mezun istihdamında en iyi üniversiteler arasında

İstanbul Teknik Üniversitesi, mezunlarıyla aralarındaki ilişkileri daha etkin kılmak, bünyesindeki etkinlik ve projeleri mezunlarına ulaştırmak amacıyla yapılandırılan İTÜ Mezun Bilgi Sİstemi, etkileşimli bir elektronik veri tabanının olmasının yanında, İTÜ mezunlarının genel istihdam oranı %70 düzeyinde seyrediyor. Bölüm bazında istihdam yüzdelerine bakıldığında istihdam en yüksek olan bölümler Matematik Mühendisliği %87,82 Bilgisayar Mühendisliği %80,82 ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğidir %79,34 İstihdam yüzdeleri fakülte bazında ele alındığında istihdam oranı en yüksek olan fakültenin %79,75 ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi olduğu görülmekte. Yükseköğretimde dünya standartlarını kendisine referans almış güçlü bir akademik kadroya sahip olan İTÜ, yeni dönemde öğrencilerini bekliyor.

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Sağlık alanı en gözde bölüm: İşsizliğin en düşük olduğu alan

Sağlık alanında tercih yapmayı düşünen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Erdöl, ''Sağlık sektörü çok geniş ve ihtiyacın hiç bitmediği bir alan. Dolayısıyla bütün dünyada sağlık alanında çalışan insanlara olan ihtiyaç ortadadır. Tıp, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği... gibi mesleklerin hepsine ihtiyaç var. Yani işsiz kalma, iş bulamama sorunuyla karşı karşıya kalmaları imkansız. bunun yanında batı lisanınındın birini öğrenmeleri de ideal olur. Bir sağlık mensubu diplomasını aldığında işi hazırdır diyebiliriz.'' ifadelerini kullandı.