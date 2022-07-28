Gündem Yeni Şafak Tercih Rehberi Mezunların istihdam oranı önemli
EĞİTİM

Yeni Şafak Tercih Rehberi: Mezunların istihdam oranı önemli

Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise mezunlarının akademik ve iş hayatındaki başarıları göz önünde bulundurulmasıdır. Tercih yapılacak üniversiteyi ve şehri iyi araştırmak gençlerin sosyal hayatını şekillendiren önemli bir diğer unsurdur.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak Tercih Rehberi: Mezunların istihdam oranı önemli
Yeni Şafak Tercih Rehberi: Mezunların istihdam oranı önemli ​

Yeni Şafak Tercih Rehberi: Seçilen sadece üniversite olmamalı
GÜNDEM
Yeni Şafak Tercih Rehberi: Seçilen sadece üniversite olmamalı

Üniversitelerin mezun öğrencileriyle kurdukları ağlar lisans sonrası yüksek lisans, doktora gibi aşamalarda öğrencilerine katkı sunuyor. Özellikle anlaşmalı kurum ve kuruluşlarla, özel sektörde ihtiyaç duyulan istihdama üniversiteler kendi öğrencilerine referans olarak mezuniyet sonrası iş imkanı sağlamış oluyor.

Mezun istihdamında en iyi üniversiteler arasında

İstanbul Teknik Üniversitesi, mezunlarıyla aralarındaki ilişkileri daha etkin kılmak, bünyesindeki etkinlik ve projeleri mezunlarına ulaştırmak amacıyla yapılandırılan İTÜ Mezun Bilgi Sİstemi, etkileşimli bir elektronik veri tabanının olmasının yanında, İTÜ mezunlarının genel istihdam oranı %70 düzeyinde seyrediyor. Bölüm bazında istihdam yüzdelerine bakıldığında istihdam en yüksek olan bölümler Matematik Mühendisliği %87,82 Bilgisayar Mühendisliği %80,82 ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğidir %79,34 İstihdam yüzdeleri fakülte bazında ele alındığında istihdam oranı en yüksek olan fakültenin %79,75 ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi olduğu görülmekte. Yükseköğretimde dünya standartlarını kendisine referans almış güçlü bir akademik kadroya sahip olan İTÜ, yeni dönemde öğrencilerini bekliyor.

Sağlık alanı en gözde bölüm: İşsizliğin en düşük olduğu alan

Sağlık alanında tercih yapmayı düşünen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Erdöl, ''Sağlık sektörü çok geniş ve ihtiyacın hiç bitmediği bir alan. Dolayısıyla bütün dünyada sağlık alanında çalışan insanlara olan ihtiyaç ortadadır. Tıp, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği... gibi mesleklerin hepsine ihtiyaç var. Yani işsiz kalma, iş bulamama sorunuyla karşı karşıya kalmaları imkansız. bunun yanında batı lisanınındın birini öğrenmeleri de ideal olur. Bir sağlık mensubu diplomasını aldığında işi hazırdır diyebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Tercih Rehberi: Bölüm seçimleri için iş imkanı önemli bir kriter
GÜNDEM
Yeni Şafak Tercih Rehberi: Bölüm seçimleri için iş imkanı önemli bir kriter
Dikey bahçelerin yeri boş kaldı

Dikey bahçelerin yeri boş kaldı

Reklam panoları da kaldırıldı: Vatandaşlardan İBB'ye tepki.
Araç kiralarken dikkat

Araç kiralarken dikkat

​Onlarca kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar.
ABD resesyona girdi

Büyüme rakamları ikinci çeyrekte de negatif geldi.

Türkiye'nin ilk hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsleri.

Sahil Güvenlik lüks yatı ateş açarak durdurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.