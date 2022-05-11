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POLİTİKA

Yeni Türk pasaportu Yunanistan'ı rahatsız etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, tasarım çalışmaları ve pilot üretimi başarıyla tamamlanan yerli pasaportun seri üretimi için son aşamaya gelindiğini açıklamasının ardından yeniden düzenlenen pasaport tasarımı görücüye çıktı. Yeni pasaportun sayfalarında Ayasofya'nın bulunması, Yunan basınını rahatsız etti.

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Haber Merkezi Diğer
Yeni ​Türk pasaportu Yunanistanı rahatsız etti
Yeni ​Türk pasaportu Yunanistan'ı rahatsız etti

Türkiye'nin yerli üretim e-Pasaport'u Yunanistan'da büyük yankı yandırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafının yer alması Yunan basınını harekete geçirdi.

"Türkiye'nin en büyük meydan okuması"

Yunanistan basını, Ayasofya'nın pasaportlarda kendine yer bulacak olmasına meydan okuma olarak yer verip tepki gösterdi.

Skai televizyonu, gelişmeyi, "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" şeklindeki başlıkla okurlarına aktardı.

'Tam ortasında Ayasofya Camii bulunuyor'

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk.

Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor." ifadelerine dikkat çekildi.

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