Yeni yıla karla girdik

Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı kendini İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendini gösterdi. İstanbul'da öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı. Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürdü. Fatih'te Sultanahmet, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.