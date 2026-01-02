Yeni yıla karla girdik

Yurdun büyük bölümünde etkili olan karlı hava, bir yanda hayatı zorlaştırırken, bir tarafta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Poşetlerle kayan, kar topu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı. İstanbul'da Tarihi Yarımada ve Boğaz hattı beyaza büründü, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı kendini İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendini gösterdi. İstanbul'da öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı. Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürdü. Fatih'te Sultanahmet, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.
ANKARA'DA 15 CM KAR VAR
Başkentte yeni yılın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar çıktı. Kentin simge yerlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
İzmir'de ise dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Urla ve Karaburun ilçelerinde yüksek kesimlerine kendisini gösterdi.
5 ilçede bugün okullar tatil
Yağış ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul'da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime 1 gün (bugün) ara verildi. Karar ilçe kaymakamlıkları tarafından alındı.