Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yeni yıla karla girdik

Yeni yıla karla girdik

04:002/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yağış ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul'da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime 1 gün (bugün) ara verildi.
Yağış ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul'da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime 1 gün (bugün) ara verildi.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan karlı hava, bir yanda hayatı zorlaştırırken, bir tarafta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Poşetlerle kayan, kar topu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı. İstanbul'da Tarihi Yarımada ve Boğaz hattı beyaza büründü, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı kendini İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendini gösterdi. İstanbul'da öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı. Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürdü. Fatih'te Sultanahmet, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.


ANKARA'DA 15 CM KAR VAR

Başkentte yeni yılın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar çıktı. Kentin simge yerlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de ise dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Urla ve Karaburun ilçelerinde yüksek kesimlerine kendisini gösterdi.


5 ilçede bugün okullar tatil

Yağış ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul'da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime 1 gün (bugün) ara verildi. Karar ilçe kaymakamlıkları tarafından alındı.


#İstanbul
#kar
#tatil
#Ankara
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın okullar tatil mi SON DAKİKA? 2 Ocak İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? Valilik son dakika açıklamaları