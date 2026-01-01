Kar, tipi ve soğuk dinlemedi: AFAD 400 metre sırtında taşıdı

Edinilen bilgilere göre, yolların kapalı olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı bölgede harekete geçen AFAD personeli, yaralı vatandaşı battaniyeye sararak yaklaşık 400 metre boyunca taşıdı.

Zorlu arazi ve dondurucu soğuğa rağmen güvenli noktaya ulaştırılan vatandaş, burada bekleyen 8x8 amfibik paletli araca bindirilerek hastaneye sevk edildi.