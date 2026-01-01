Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kar, tipi ve soğuk dinlemedi: AFAD 400 metre sırtında taşıdı

Kar, tipi ve soğuk dinlemedi: AFAD 400 metre sırtında taşıdı

13:481/01/2026, الخميس
IHA
Sonraki haber
AFAD ayağı kırık vatandaşı 400 metre sırtında taşıdı
AFAD ayağı kırık vatandaşı 400 metre sırtında taşıdı

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ayağı kırık olan bir vatandaşın yardımına AFAD ekipleri koştu.

Edinilen bilgilere göre, yolların kapalı olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı bölgede harekete geçen AFAD personeli, yaralı vatandaşı battaniyeye sararak yaklaşık 400 metre boyunca taşıdı.

Zorlu arazi ve dondurucu soğuğa rağmen güvenli noktaya ulaştırılan vatandaş, burada bekleyen 8x8 amfibik paletli araca bindirilerek hastaneye sevk edildi.

Zamanla yarışan AFAD ekiplerinin özverili ve kararlı müdahalesi sayesinde yaralı vatandaş tedavi altına alınırken, ekiplerin fedakârlığı kamuoyunda takdirle karşılandı.





#AFAD
#kar
#mücadele
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi: TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta?