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POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: ABD kaosu ve şiddeti tırmandıracak bir adım daha attı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: ABD kaosu ve şiddeti tırmandıracak bir adım daha attı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilan ettiği sözde barış planını değerlendirdi. Erbakan "‘Yüzyılın Anlaşması’ planı adı altında bir bakıma 'Büyük İsrail’in Kurulması Planı’nı ilan ederek istikrarsızlığın, kaosun ve şiddetin artması için ciddi bir adım daha atmış oldu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan açıklama yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan açıklama yaptı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan ABD Başkanı Trump'ın tek taraflı ilan ettiği sözde barış planı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Siyonizmin "Büyük İsrail" hedefine yönelik atılmış bir adımdır

Erbakan ABD'ye yönelik sert ifadelerin yer aldığı açıklamasında şunları kaydetti:

  • "Bu son adım açık bir şekilde Filistin Devleti’ni ve oradaki Müslüman varlığını tamamen yok edip, Dünya Siyonizmi’nin 5 bin seneden fazla süredir ulaşmak istediği başkenti Kudüs olan ‘Büyük İsrail’ hedefine ulaşmak için atılmış bilinçli bir adımdır. Milli Görüş olarak elli yıldan beri ABD Devleti’nin arkasındaki görünmez gücün Siyonizm olduğunu söylüyor, Dünya Siyonizmi’nin ve Siyonist İsrail Devleti’nin amaçlarını ve hedeflerini tek tek açıklayarak en önemli uyarı vazifesini yapıyoruz. Konunun önemi ve haklılığımız bu son gelişmeyle bir kez daha ortaya çıkmıştır."

"Kudüs'ün bağımsız Filistin'in başkenti olmadığı her plan kaos getirir"

Kudüs’ün bağımsız bir Filistin Devleti’nin başkenti olmadığı her türlü planın kaostan başka bir şey getirmeyeceği uyarısında bulunan Erbakan, ‘Yüzyılın Çözümü’ adı altında Siyonist İsrail Devleti’nin, Kudüs’ün güvenlik bariyerinin dışında kalan bir alanın silahsız ve 'kontrollü' Filistin Devleti’nin başkenti olmasını kabul etmesi Filistin’in ve İslam Alemi’nin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir." dedi.

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"Filistin'in geleceğini tayin etme hakkı sadece Filistinlilerindir"

Erbakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkı Trump ve Netanyahu’nun değil, ancak ve ancak Filistinlilerindir. İşgalci İsrail Devleti’nin yetmiş yıllık sorunu görmezden gelerek çözüm adı altında çözümsüzlük önermesi konuyu iyice içinden çıkılmaz bir noktaya getirecektir.

Sonuç olarak, Filistin sorununun tek taraflı ve hukukun üstünlüğü ilkesinden çok, 'üstünlerin hukuku' ilkesine göre, hakkı değil kuvveti üstün tutarak çözüme kavuşturulması asla mümkün değildir. "

"D-60 hedefine bir an evvel ulaşılmalıdır"

Erbakan Hükümet yetkililerine de çağrıda bulunarak "Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sadece kınama ve telin etme yerine, Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli fiili adımları atmalıdır. Ve daha da önemlisi tüm bu sorunların asıl çözümü olan D-8 Organizasyonu’nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalışması ve 'D-60' hedefine bir an evvel ulaşılması için çaba sarf etmelidir." dedi.

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"Kudüs'ü ilhak etmeye yönelik "Yüzyılın Çözümü" planını şiddetle telin ve reddediyoruz"

Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir karara şiddetle karşı olduklarının altını çizen Erbakan değerlendirmesini şöyle tamamladı: " İşgalci İsrail Devleti’nin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere, 1967 Savaşı'ndan bugüne kadar işgal ettiği alanları ve Müslümanların kutsalı olan Kudüs’ü tamamen Siyonist İsrail egemenliği altına alma girişimini şiddetle telin ediyoruz ve Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hocamızın meşhur sözünü tekrar ediyoruz;

“Amerika İsrail’i bu kadar seviyorsa, kendi eyaletlerinden bir tanesini İsrail’e versin”

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