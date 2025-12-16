Yeni Şafak
Yenişehir'de sis etkili oldu: Görüş mesafesi bir metreye kadar düştü

Yenişehir’de sis etkili oldu: Görüş mesafesi bir metreye kadar düştü

23:31 16/12/2025, Salı
IHA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

Yenişehir’de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü. Sisten dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Özellikle ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı Bursa İznik İnegöl ve Bilecik yolları yoğun sisten etkilenirken, vatandaşlar da uzun zamandır bu şekilde yoğun sis görmediklerini ifade etti.



