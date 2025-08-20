Yeni Şafak
Yerin altına inşa edildi: Bakan Kurum 'Büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından' diyerek yeni projeyi paylaştı

Yerin altına inşa edildi: Bakan Kurum 'Büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından' diyerek yeni projeyi paylaştı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:2020/08/2025, Çarşamba
Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz"
Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Osmangazi Meydanında 647 fore kazıkla zemin sağlamlaştırılarak 1.500 aracın aynı anda park edebileceği 4 katlı otopark inşa etti. Otoparkın görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, “Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından… Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa’mıza değer katacak 1500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz…” mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) desteğiyle Bursa’nın Osmangazi Meydanı’nda Sokak Sağlıklaştırma Projeleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla bin 500 aracın aynı anda park edebileceği, yerin 24 metre altına 4 katlı otopark inşa edildi.

"Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından"

Otoparkın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum mesajında, "Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa’mıza değer katacak bin 500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz" ifadelerine yer verdi.

"Bursa’ya değer katan vizyon projelerden biri"

Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, çalışmanın Bursa’ya değer katan vizyon projelerden biri olduğunun altını çizdi. Kayatürk, "Bu proje sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edildi. Yaklaşık bin 500 aracın bir anda park edebileceği otopark, 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalması için yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırıldı" ifadelerini kullandı.




