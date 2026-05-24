Yeşil Vatan için 140 bin gönüllü

Yangın olaylarının arttığı yaz aylarına girilirken Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. OGM Müdürü Bekir Karacabey, yangınlarla mücadelede görev alacak gönüllü sayısının 140 bine ulaştığını açıkladı. Yapılan tatbikatla sahada yangının tespitinden ekiplerin bölgeye intikaline ve müdahalesine kadar olan süreç simüle edilirken, gönüllülerin Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde aldığı teorik ve pratik eğitim de tanıtıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen gönüllülük sistemi kapsamında katılımcılara kapsamlı eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde orman yangınlarının nedenleri, yangın davranışı, ilk müdahale yöntemleri, güvenli yaklaşım teknikleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı detaylı şekilde anlatılıyor.

21 ÜLKEDEN GÖNÜLLÜ

Eğitim merkezinde Türkiye’dekiler dışında 21 ülkeden 260 gönüllü eğitim gördü. Sabahki teorik eğitimden sonra gönüllülere simülasyonlar üzerinden yangın tespit ve müdahale etiğimi verildi. Ardından sahada parkur eğitimi alan gönüllüler, fizik kapasitelerini arttırdı. Merkezin yalnızca eğitim alanı olmadığını vurgulayan Karacabey, “Yangınla mücadeleden ormancılık çalışmalarına, teknik eğitimlerden uluslararası iş birliklerine kadar pek çok alanda bu merkez, teşkilatımızın hafızasını ve sahadaki gücünü besleyen çok kıymetli bir görev üstlenmektedir” dedi. 2012 yılında açılışı yapılan, 2013 yılında ise ilk eğitim faaliyetlerine başlayan merkezde bugüne kadar binlerce personele eğitim verildiğini ifade eden Karacabey, “Biz Yeşil Vatan’ı korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA'LAR RİSKLERİ GÖZLÜYOR

Yangın tespitinde kullanılan envanterdeki 14 İHA, olay bölgesine dakikalar içinde müdahale edilmesine imkan tanıyor. Sıcaklıkların arttığı aylarda riskli bölgeler anlık gözlemlenebiliyor. İHA destekli erken tespit sistemleri, gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve İHA destekli keşif faaliyetleri ile yangınlara daha hızlı müdahale ediliyor.

462 TON SU ATMA KAPASİTESİ

Yangın sezonunda kullanılacak hava ve kara gücü önemli ölçüde arttırıldı. 28 yangın söndürme uçağı ve 119 helikopterle yangınlara havadan müdahale edilirken 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle alevler kontrol altına alınıyor. Havadan su atma kapasitesi de yaklaşık 462 tona çıkarıldı.







