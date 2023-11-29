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Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak: Gündemde hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son toplantısını gerçekleştirilecek. Toplantıda, Gazze'deki son durum, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

09:09 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:10 - 29/11/2023 Çarşamba
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Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.


Toplantıda; Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.


Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi yoğun.


MGK'da 'Gazze' gündemi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.


Toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.


Kafkasya'daki gelişmeler

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak.

Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.


Terörle mücadelede son durum

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.



#MGK
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#TBMM
#Ankara
#Gazze
#Terörle Mücadele
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