Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak: Gündemde hangi konular var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "28 Şubat sürecinde bizim partimize karşı büyük bir baskı, yıldırma, iş yaptırmama ve engel olma gibi çaba vardı. Şimdi bazen muhalefette olan arkadaşlar, ‘AK Partililer bizi engelliyor’ diyorlar. Emin olun gülesim geliyor. Onlar engel görmemişler. Şimdi asla böyle bir şey yok" diye konuştu.