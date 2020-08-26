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EĞİTİM

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 ÖSYM YKS sonuç sayfası

Gözler ÖSYM'de: YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor

YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bu hafta içerisinde açıklanacağı duyurulan YKS tercih sonuçlarını milyonlarca öğrenci bekliyor. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından her an açıklanabilir. İşte YKS ile ilgili son gelişmeler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak.
YKS tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak.

Yükseköğretim kurumlarını seçmek için her sene olduğu gibi bu sene de adaylar YKS sınavına girdi. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen ve üç farklı oturumda tamamlanan YKS sınavının ardından adayların aldıkları puan ve sıralamalar açıklanırken 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri alındı. Adayların tercihlerini tamamlamasının üzerinden geçen 11 günlük sürecin ardından tercih sonuçları için araştırmalar sıklaştı. YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Gözler ÖSYM'ye çevrildi: YKS tercih sonuçları açıklanıyor
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Gözler ÖSYM'ye çevrildi: YKS tercih sonuçları açıklanıyor

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

  • Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

  • YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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