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EĞİTİM

YÖK Başkanı Özvar'a Özbekistan'da fahri profesörlük unvanı verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, beraberindeki üniversite rektörleriyle birlikte yükseköğretim alanında ortak atılması planlanan yeni adımlara ilişkin önemli temaslarda bulunmak amacıyla Özbekistan’da resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaret esnasında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından Özvar’a iki ülke yükseköğretimine yapmış olduğu katkılardan dolayı "Fahri Profesörlük Unvanı" tevdi edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YÖK Başkanı Özvara Özbekistanda fahri profesörlük unvanı verildi
Özvar’a iki ülke yükseköğretimine yapmış olduğu katkılardan dolayı "Fahri Profesörlük Unvanı" tevdi edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, beraberindeki üniversite rektörleriyle birlikte yükseköğretim alanında ortak atılması planlanan yeni adımlara ilişkin önemli temaslarda bulunmak amacıyla Özbekistan’da resmi ziyaretlerde bulundu.

23-29 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ziyaret programı kapsamında Başkan Özvar ve beraberindeki heyet sırasıyla Taşkent, Semerkand ve Buhara’da iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve bilhassa Taşkent’te kurulması planlanan Özbek-Türk Üniversitesine yönelik hususlara ilişkin muhatapları ile bir dizi temaslarda bulunarak, çeşitli toplantılar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda son olarak, 2019 yılında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin iş birliğinde kurulan “Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Abu Ali İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO”yu ziyaret eden Başkan Özvar burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret esnasında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından YÖK Başkanı Erol Özvar’a iki ülke yükseköğretimine yapmış olduğu katkılardan dolayı “Fahri Profesörlük Unvanı” tevdi edildi.

Tevdi edilen bu unvanın Özbekistan ve Türkiye arasında köklü, derin ve çok boyutlu iş birliğinin bir simgesi olmasına ve iki ülke halklarının birbirine daha da yaklaşmasına vesile olmasını dileyen Başkan Özvar üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

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